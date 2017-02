La U recibe a Everton con la necesidad de sumar puntos

El Gráfico Chile/Aton Chile

Durante las últimas semanas, el cuadro de Universidad de Chile ha quedado en deuda con sus hinchas. Las dos derrotas frente a Deportes Iquique y Huachipato, sumado al triunfo sobre Deportes Temuco por 1-0 en Santiago, no tienen contentos a los fanáticos del cuadro Azul, sumado al entredicho Gastón Fernández a las afueras del CDA.

Ahora, el cuadro laico intentará vencer a Everton, que acumula dos triunfos y un empate en lo que va de campeonato.

En la previa, el técnico de los azules explicó que “lo del título es trabajo más trabajo. Como dice el dicho ‘Roma no se construyó en un día’. Yo creo que es un trabajo continuo y no se puede decir en estos momentos si seremos o no campeones. Pero quiero aclarar que no estamos caídos”, reconoció el DT en la antesala al duelo frente a los “Ruleteros”.

“Es un equipo con ideas, con ganas de hacer bien las cosas, tienen precisión en ataque y defensa y son un equipo que lleva mucho tiempo con el mismo entrenador. Es un duelo muy difícil. Esperemos que el resultado sea favorable para nosotros”, explicó Hoyos sobre el rival de turno.

Ahora, el cuadro universitario intentará conseguir su segundo triunfo del torneo y salir del fondo de la tabla para congraciar a sus fanáticos y así levantar cabeza para pensar en la consecución final del actual torneo.