Gastón Fernández mira al fútbol brasileño tras mala campaña de la U

Gastón Fernández vivió una pésima semana. Todo comenzó mal cuando la Gata sufrió la fuerte crítica de un hincha en su salida del Centro Deportivo Azul, quien le pidió que dejara el club.

Una polémica que el propio delantero argentino intentó aclarar, sorprendido por la expectación mediática que generó, y donde también aprovecha de agradecer los mensajes de apoyo que le han llegado, a pesar de las constantes críticas de los fanáticos.

Una queja que se hizo notar de forma generalizada el pasado sábado en el duelo entre la Universidad de Chile y Everton, donde Fernández fue pifiado fuertemente al ser reemplazado por Felipe Mora, consiguiendo sólo un abrazo de consuelo del técnico Guillermo Hoyos.

Todo esto enmarcado en un presente que no le gusta a la Gata, quien ya comenzó a hablar con los dirigentes de la U para una posible salida anticipada del equipo con el que tiene contrato hasta junio de 2018.

Gremio quiere a la Gata

Y es que además del supuesto interés que había nacido desde Estudiantes de La Plata de Argentina por volver a contar con él, y según cuentan desde Brasil, la directiva de Gremio hizo oficial su deseo de contar con Fernández para la próxima temporada, y por ello prepararán una oferta que pueda convencerlo.

En base a lo publicado por el sitio brasilero Final, la dirigencia del equipo de Porto Alegre quiere a la Gata para reemplazar al experimentado mediocampista Douglas dos Santos, y tener una opción en el mediocampo y en delantera.

“Sin embargo, el fallo (por Fernández) no avanzó más allá de eso, él dirigente dijo que no podía dar más detalles sobre el futbolistas, que no tiene que ir a la prensa en este momento (…) pero la mala campaña de su equipo sería facilitar una negociación”, apunta el citado medio.