Hernán Caputto defiende a sus dirigidos: "Cada día me demuestran que quieren más"

Terminado el encuentro frente a Colombia válido por segunda fecha del Sudamericano Sub 17, Hernán Caputto, técnico de la selección nacional, valoró el apoyo del público y alabó el nivel de juego mostrado por sus dirigidos.

No fue un partido sencillo. Los esporádicos ataques de la selección chilena Sub 17 no bastaron para motivar al público que llegó hasta el estado El Teniente de Rancagua. Sumado al dudoso penal cobrado en los descuentos, que el portero Bórquez logró desviar y dejar todo 1-1.

Tras el empate, el técnico nacional defendió a sus dirigidos y valoró el juego mostrado por los jóvenes futbolistas frente al cuadro “Cafetalero”. “Colombia es un equipo muy difícil. Nuestros volantes fueron unos verdaderos guerreros. Generamos más hoy, pero debemos seguir mejorando. Hubiese sido injusto perder este partido”, aseguró terminado el encuentro Hernán Caputto.

Además, afirmó que el seleccionado chileno mostró un gran nivel y que “nos creamos muchas situaciones con la forma que buscamos tener. Mejoramos mucho, en la idea, el juego y la intensidad. Hay cosas que debemos mejorar, pero la idea es la misma”, explicó el ex Universidad de Chile.

Pero no se quedó ahí y dijo que “este equipo ha mantenido una solidez importante, veo un equipo que tiene confianza. Estoy contento por haberlos elegido. Cada día me demuestran que quieren ir por más”.

También valoró el apoyo del público en Rancagua, el cual es una motivación para los jóvenes futbolistas. “La gente nos hizo sentir locales y estamos muy contentos por eso. Vamos a necesitar mucho apoyo en los partidos que quedan”, finalizó Caputto.

Ahora, el técnico se prepara para enfrentar a Ecuador el próximo viernes 3 de marzo, en la cuarta fecha del campeonato, ya que quedará libre en la tercera.