Salas tras caída de la UC ante Unión: "Estamos dolidos, no esperábamos un resultado así"

El campeón sigue hundiéndose en el Clausura. La derrota 3-2 ante Unión Española por la cuarta fecha del torneo significa que la UC sume su tercera derrota consecutiva.

El resultado no dejó conforme a Mario Salas, DT del elenco precordillerano, quien se mostró autocrítico respceto al rendimiento de sus dirigidos.

“Estamos dolidos, no esperábamos un resultado así. Perdimos y estamos con bronca por darle una nueva derrota a la hinchada y la institución. Fue un partido ingrato, que no fue bueno para Católica y me da la impresión que fue muy similar a los partidos contra Wanderers y Everton”, aseguró el ex entrenador de Huachipato.

“Estamos siendo un equipo que no tiene la capacidad de levantarse en momentos clave. Hay que tratar de luchar, de perfeccionarse, de mejorar y esto requiere levantarse. Hay un tema de desconcentracion en la defensa y ofensivamente no fuimos precisos. No queda otra que levantarse. Ahora hay que ponerle el pecho a las balas”, añadió el viñamarino.

Además, el estratega comentó el cambio de sistema que puso ante los Hispanos, saliendo con una línea de tres defensores desde el primer minuto.

“Creo que es bueno tener variantes, a ratos funcionó bastante bien y a ratos caemos en la desorganización. Hay que seguir trabajando en esto, es una variable que nos va a servir”, señaló Salas.

La próxima fecha de la UC será contra Colo Colo, el puntero, en el estadio Monumental. El Comandante, eso sí, tiene claro que deben mejorar su nivel. “Jugar de esta forma contra Colo Colo nos va a traer más daños que beneficios”.