Dirigencia del Celta de Vigo quiere renovarle el contrato a Berizzo pero "sin locuras"

AFP / El Gráfico Chile

Buenas noticias para Eduardo Berizzo. La directiva del Celta de Vigo está bastante conforme con el rendimiento que ha tenido al mando del plantel y por lo mismo Carlos Mouriño, presidente y máximo accionista del equipo español aseguró que la intención de club es ampliar el contrato del técnico.

“Con el entrenador acordamos centrarnos en las competiciones en las que todavía estamos -Liga y Liga Europa- porque eso es lo importante. Nosotros queremos que continúe y él está satisfecho, por lo que si estamos en un punto de acuerdo económico, por nosotros no habrá problema”, afirmó el timonel del Celta de Vigo.

No obstante, el dirigente celeste dejó claro que “por mantener a un jugador o a un entrenador” no pondrán “en riesgo” lo que es su proyecto general. “Tenemos que ser muy cuidadosos, medir muy bien lo que tenemos que hacer para no pasarnos de nuestros límites”, señaló en su conferencia ante los medios de comunicación.

El contrato del ex técnico de O’Higgins finaliza el próximo 30 de junio por lo que la dirigencia comienza a trabajar sobre la hora para lograr la renovación del argentino.