Palestino confirma a Nicolás Astete como refuerzo para la Copa Sudamericana

Este miércoles, Palestino tendrá su debut en la Copa Sudamericana. El cuadro dirigido por Nicolás Córdova se enfrentará a Atlético Venezuela donde será posible ver el nuevo refuerzo del cuadro árabe: este lunes la dirigencia de Palestino confirmó la llegada del volante ofensivo nacional Nicolás Astete.

“Es un paso muy grande en mi carrera, estoy muy contento por estar aquí en palestino. Me siento agradecido por qué me abrieron las puertas y me dieron la posibilidad de mostrarme”, sostuvo el jugador de 23 años al sitio de Palestino.



Nicolás llega a La Cisterna tras ascender con Deportes Recoleta a segunda división. “Fue un proceso muy lindo donde aprendí mucho. Hoy rescato las cosas buenas que pase en la tercera división, porque son cosas que me hicieron crecer como jugador. Si hay que decir un punto complicado de la división, sería el tema de los recursos, ya que no son muchos, y tenemos que adaptarnos a lo que hay, pero al final uno lo hace por amor y para llegar a un lugar mejor”, recuerda el volante ofensivo.



Debido a que las negociaciones se cerraron hace algunos días, Astete no logró ser considerado para el torneo de Clausura por lo que durante este semestre solo podrá entrenar con el plantel y participar en el área internacional.

“Espero poder aportar al club con mi juego. Si bien no podré jugar el torneo Anfp Chile. Pero si existe la posibilidad de hacerlo en la Conmebol Sudamericana, espero hacerlo de la mejor manera. Me gustaría consolidarme bien en esta institución, porque si bien uno quiere más, lo primero es hacer las cosas bien aquí en Palestin”, afirmó Astete.