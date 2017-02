Noir criticó a Tobar tras derrota de la UC ante Unión Española

Si bien en Universidad Católica asumieron que la derrota 3-2 ante Unión Española en San Carlos de Apoquindo pasó por errores propios, desde el plantel cruzado también manifestaron críticas en contra del desempeño del juez Roberto Tobar.

Así lo expuso el delantero argentino Ricardo Noir, quien al ser consultado por el cometido del juez del encuentro que se disputó en la precordillera, sacó a colación la jugada en la que Diego Buonanotte cae tras un choque con Jorge Ampuero en el primer tiempo y también la inexistente mano en el área de Felipe Seymour en el complemento.

“Por ahí no me gusta hablar mucho de los árbitros, pero vimos que lo del segundo tiempo no había sido penal y está bien que haya vuelto para atrás la jugada, pero también podría haber vuelto para atrás en el primer tiempo, porque fue una falta clara sobre Diego (Buonanotte), yo justo estaba entrando en calor ahí y se vio clarísimo. Si te guías por lo que te dicen afuera, tiene que ser para los dos lados”, expresó Tito.

En la misma línea, el trasandino salió en defensa de Buonanotte, remarcando que sus caídas en el juego friccionado pasan por la agresividad de sus jugadores. “Le pegan en todos los partidos, por más que sea liviano, chico o más grande, eso no tiene nada que ver”, estableció.

Por otro lado, el ex Racing Club habló del estado de ánimo del capitán Cristián Álvarez, quien cometió un autogol que significó el 2-2 parcial. “Estaba mal, se quería echar la culpa él, pero no tiene nada de culpa, puede pasar, está todo el plantel completo comprometido con esto, hoy le tocó rechazar mal a él, pero le puede tocar a cualquiera y obviamente que él es fuerte y grande y va a salir bien de esta”, sostuvo.

Más allá de lo anteriormente expuesto, Noir planteó que “no podemos seguir cayéndonos más, creo que tocamos fondo, hay que ser autocríticos y tratar de levantar en el partido que viene. No nos están saliendo las cosas, hoy (ayer) la actitud estuvo, tuvimos un poco de mala suerte también, pero hay que levantar rápido, no podemos seguir cayendo, somos nosotros los que vamos a sacar esto adelante”.