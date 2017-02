Víctor Hugo Castañeda con todo: criticó a Heller y acusó indisciplinas en la U

Desde que se fue de Universidad de Chile el entrenador Víctor Hugo Castañeda le ha dado duro al presidente de Azul Azul, Carlos Heller. El ex DT de los laicos volvió a criticar al elenco que ahora dirige Ángel Guillermo Hoyos, el cual ha decepcionado en el Clausura.

VH no se guardó nada. Aseguró que sus ex dirigidos se van de fiestas tras los partidos, y criticó la falta de autocrítica por el actual rendimiento del equipo.

“La autocrítica y el compromiso son cosas que faltan en la U. Me siguen llegando fotos en discoteques, cuando acaban de perder un partido, y ustedes (la prensa) lo saben. No se hagan los huevones”, dijo sin tapujos a radio Duna.

También tuvo palabras para Heller. “Yo no hablo con él. Hacía dos años que no hablaba cuando llegue a la U. Y ahí hablamos dos o tres veces. De Becaccece lo vi hablando dos o tres veces por semana, defendiéndolo, y cuando me tocó a mí lo vi hablando en la televisión de otras cosas”, señaló.

Por último, el ex seleccionado nacional habló de su partida del banco azul, luego de reemplazar a Beccacece y conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana.

“La culpa es mía. Yo acepté las condiciones de quedarme sólo si clasificaba a un torneo internacional. Fui demasiado pretencioso, pero creo que en líneas generales lo hicimos bien”, soltó.