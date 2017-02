Galdames y una posible salida de Unión: "Me ilusiona escuchar que River me quiera"

Pablo Galdames ha sido uno de los grandes valores de Unión Española en el último tiempo. Incluso antes de la llegada de Martín Palermo al elenco de Independencia, el mediocampista ya jugaba en el equipo titular desde que debutó en Primera División con 18 años.

Ahora, siendo una de las piezas fijas en la mitad de la cancha de los Hispanos, el chileno estaría siendo seguido por Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, para reforzar al equipo a mitad de año. El Muñeco, incluso, presenció en San Carlos el encuentro entre Universidad Católica y Unión , donde Galdames ingresó a los 59 minutos.

“Tengo entendido que Gallardo me está viendo y me ilusiona escuchar que River me quiera, me genera orgullo“, aseguró el volante al diario Olé.

El mediocampista de 20 años tiene como objetivo a corto plazo emigrar del fútbol nacional, a pesar de que afirma estar “feliz” en Unión, por lo que una posible opción del elenco Millonario sería bien recibida por el nacional. “Tengo ganas de salir de Chile. El fútbol argentino es una gran vidriera para el mundo”.

A pesar de que el chileno asegura que no ha hablado con gente del elenco trasandino, sabe que manteniendo el nivel podrá continuar su carrera en el extranjero.

“Si sigo haciendo las cosas bien vendrán cosas importantes en mi carrera”, concluyó.



Si llega a River Plate, el volante seguría los pasos de su padre, quien vistió la camiseta de Quilmes, Racing e Instituto de Córdoba en el fútbol trasandino.