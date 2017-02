En Gremio esperan cerrar esta semana el fichaje de Gastón Fernández

La estadía de Gastón Fernández en Universidad de Chile estaría llegando a su fin. El volante argentino no se siente cómodo en el cuadro azul y es por lo mismo que sus agentes ya están viendo la posibilidad de sacarlo del club una vez de la forma más rápida. En las últimas horas, la Gata recibió una oferta de Gremio y de acuerdo a lo que informa Romildo Bolzan, presidente del club brasileño, la negociación iría bien encaminada.

“Es cierto, Gastón Fernández nos interesa mucho. Estamos discutiendo con el jugador y con su empresario esta situación. No hemos finalizado el negocio, pero estamos discutiendo la posibilidad. Personalmente, no he hablado con el futbolista. Estamos discutiendo con Universidad de Chile una forma de hacer el negocio. Nosotros esperamos cerrar el tema esta semana o, a más tarde, antes del 7 de marzo para así inscribir al jugador para la Copa Libertadores”, sostuvo el timonel de Gremio.

En conversación con el diario El Mercurio, Bolzan también enfrentó las críticas que ha recibido el rendimiento de Fernández con la camiseta de la U. “Le voy a ser sincero. Nosotros tenemos plena confianza en este jugador, por algo queremos cerrar pronto su incorporación. Sabemos que tiene una larga trayectoria en el fútbol sudamericano, lo conocemos sobre todo por sus grandes actuaciones en Estudiantes donde fue campeón. Si no está pasando por un buen momento, lo puedo creer, pero eso no significa que dejó de jugar. Confiamos en él”, sentenció.

En tanto Sergio Bassi, el representante de Gastón Fernández en Brasil, confirmó que el deseo del volante es salir de la U lo más pronto posible. “Se habló con el jugador, y éste se quiere ir, quiere venir a Gremio. Se conversó con el club y se le ofreció US$ 570 mil por el pase del futbolista. Estamos esperando respuesta, pero está claro que es una gran oportunidad para la U“, sentenció el agente.