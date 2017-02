Jaime Pizarro pone en duda el reinado de Aníbal Mosa en Colo Colo

A pesar de que en un comienzo se pensaba que era un buen nombre para la presidencia de Blanco y Negro, la dirigencia a cargo de Aníbal Mosa ha dejado bastante que desear. Por lo mismo, su nombre comienza a cuestionarse de cara a la elección del directorio la cual está programada para el mes de abril.

El trabajo y estilo con que Mosa ha manejado Colo Colo en lo últimos meses ha generado un poco de molestia en cierta parte del directorio y por lo mismo no dudan en alzar un nombre histórico al interior del club como su posible competidor. “No tenemos claro lo que pretende Aníbal. Debe tener ganas de mantener. Sin embargo, Jaime (Pizarro) es un buen nombre y que cuenta con la disponibilidad absoluta, y se se le presenta un buen proyecto, creemos que lo puede aceptar”, afirmó un directivo al diario El Mercurio.

Ante estas palabras, el medio nacional habló con el ex futbolista quien prefirió mantenerse alejado de los rumores. “La elección es un tema del que difícilmente me puedo pronunciar, puesto no se ha discutido ni lo hemos mencionado; tampoco me han hecho una propuesta”, comenzó explicando Pizarro.

“¿Lo descarta? Eso depende del directorio y no sé que pretenden. Además, no nos hemos reunido y no podría profundizar en una situación es que solo un supuesto”, complementó. A pesar de que aún no recibe una propuesta, Jaime Pizarro sostiene que tiene “una historia en esta institución, donde he estado en distintas posiciones, tanto como jugador, entrando, gerente y directos. Pero no podría hablar sobre una posible opción para ser presidente”.