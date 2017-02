Jara salió en defensa de la Gata Fernández: "La crítica ha sido excesiva"

Una de las grandes figuras que arribó a Universidad de Chile a principios de 2016 fue Gonzalo Jara, quien, si bien llegó precedido de pocos minutos en Mainz, su importancia en la selección chilena, donde es titular indiscutible, lo convirtió en uno de los mejores fichajes de los últimos años.

Pero el defensor no tuvo un buen año y fue uno de los jugadores más discutidos de la era de Sebastián Beccacece y Víctor Hugo Castañeda. Hoy intenta buscar su regularidad y, como referente del plantel, salió a defender a otro de los discutidos: Gastón Fernández.

“La crítica ha sido excesiva, el campeonato pasado fue uno de los que más goles hizo. Así como esperan más de mí, también esperan más de él, pero hay que pensar en el momento del equipo”, aseguró el surgido en Huachipato.

“El momento del equipo del campeonato pasado le pasó la cuenta a Gastón, se le achacaron cosas que no iban de la mano de él. Una persona quizás se expresó de mala manera. Sabemos de Gastón, del recorrido que tiene y nos sirve mucho. Es un jugador diferente y aportar muchísimo, también en el camarín. No había compartido con él y es un tipazo, es un líder demasiado positivo, es el que más habla dentro del camarín y siempre tratando de sacar esto adelante”, añadió el ex West Brom.

Además, Jara se refirió al futro de la Gata, luego del interés que ha manifestado Gremio, club que lo quiere incorporar para competir en la Copa Libertadores.

“No le afecta que lo pifeen. A mí me ha pasado lo mismo, he aprendido a convivir con esto y no le tomo el peso. El otro día le pregunté y me dijo que él estaba feliz acá y quería continuar. Su familia estaba feliz, no creo que quieran partir”, señaló el zaguero.

Luego de finalizada la cuarta fecha del Torneo de Clasura, la U marcha en la 11ª posición, con cuatro puntos. El próximo desafío de los laicos será ante Palestino, como visitante, el domingo 5 de marzo.