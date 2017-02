O"Higgins y Temuco denunciarán a Colo Colo por inscripción indebida

Colo Colo sigue invicto en el Torneo de Clausura, donde suma tres triunfos y un empate en cuatro partidos, sin embargo podría retroceder a la medianía de la tabla por un error admistrativo.

El equipo que encabeza técnicamente Pablo Guede decidió inscribir a Agustín Salvatierra como preparador de arqueros, quien no puede firmar la planilla en dicha función, ya que no cuenta con el cargo anteriormente mencionado (es entrenador).

El Cucho apareció en las nóminas para los partidos ante Deportes Temuco (empate 2-2) y O’Higgins (triunfo albo por 2-1) en dicha función. Ambos clubes tomaron nota del asunto y elevarán reclamos a la ANFP para quedarse con los puntos por secretaría, situación que ahora está en manos del Tribunal de Penalidades del organismo de Quilín.

En el caso de prosperar los reclamos de albiverdes y celestes, Colo Colo perderá ambos partidos por 3-0 y bajará de 10 a seis puntos en la tabla de posiciones, cediendo así el primer lugar en solitario a Deportes Iquique.

“Estimamos poner los antecedentes a disposición de la ANFP por lo que pasó ante Colo Colo”, señaló el director de O’Higgins Cristián Abumohor.

Ante Temuco y O’Higgins no fueron los únicos partidos en los que Salvatierra apareció como preparador de arqueros, ya que frente a Audax Italiano también figuró en dicjo cargo, no obstante, los verdes no pueden reclamar ante la ANFP porque caducó el tiempo reglamentario para presentar la denuncia (siete días hábiles).

El invicto de Colo Colo se podría ir al piso…