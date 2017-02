Colo Colo podría dejar de ser líder del Clausura por grave error administrativo

Colo Colo es uno de los líderes del torneo de Clausura con 10 puntos junto a Deportes Iquique. Sin embargo, el Cacique podría perder este sitial ante un grave error que cometió el cuerpo técnico, encabezado por Pablo Guede.

Ante Deportes Temuco, el técnico argentino inscribió a Agustín Salvatierra como preparador de arqueros, título que no posee el Cucho, quien se recibió de la Inaf de entrenador. Por dicha falta, Colo Colo está incumpliendo el artículo 53 de las bases del campeonato nacional, donde en el punto 1 indican que “no podrá firmar la planilla, ni ubicarse en el banco, ni cumplir función alguna, un Director Técnico que no tenga contrato registrado en la ANFP en esa calidad y su finiquito con el club anterior. Lo mismo se aplicará para las funciones de Entrenador Ayudante, Preparador Físico y Preparador de Arqueros”.

Por dicha situación, el Cacique podría perder el punto obtenido ante los temuquenses, si es que el elenco de La Araucanía presenta el reclamo a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

“Hasta el momento no hemos recibido ningún escrito y mientras no llegue algo no podemos hablar de supuestos. Si llega, obviamente será revisado por la comisión”, indicó un personero de la ANFP a El Gráfico Chile.

Temuco estudiará el caso

En Deportes Temuco están al tanto del error que cometió Colo Colo y el Gerente General del club, Francisco Delgado, confesó a El Gráfico Chile que “estamos al tanto de la situación. Nos enteramos esta mañana y tenemos en nuestro poder la plantilla. Nos vamos a juntar esta tarde para ver los pasos a seguir”.

Las bases son claras y nosotros tratamos de cumplir con esto siempre y ellos cometieron un error

“Nosotros queremos creer que Guede realizó esto por la gran cantidad de trabajadores que tiene en Colo Colo. Sin embargo, las bases son claras y nosotros tratamos de cumplir con esto siempre y ellos cometieron un error”, agregó Delgado.

En caso de hacer efectivo el reclamo (tiene siete días hábiles Temuco) y sea aceptado por la ANFP, Colo Colo perdería el partido por 3-0 y por ende, se le restará el punto que logró en el estadio Germán Becker.

Colegio de entrenadores quiere poner un freno a las irregularidad

El tema también repercute al colegio de entrenadores, donde uno de los vicepresidente de la colectividad, Miguel Ángel Gamboa, aseguró que es una situación que se ha vuelto cotidiana en el fútbol chileno, pero que ellos quieren normar para que no se cometan este tipo de irregularidades.

“Es algo normal y se ha convertido en cotidiano. Pasó el semestre pasado cuando en Unión La Calera firmaba la plantilla como entrenador uno de las divisiones menores y no el que correspondía (el DT titular era el argentino Humberto Grondona). Nosotros queremos comenzar a frenar este tipo de irregularidades y queremos marcar precedentes en el tema”.

Faltaron al espíritu deportivo al querer sentar en la banca a un ayudante de Guede y no al preparador de arqueros que correspondía

Sobre la falta que cometió Colo Colo, aseguró que “faltaron al espíritu deportivo al querer sentar en la banca a un ayudante de Guede y no al preparador de arqueros que correspondía. Esto es un falta, eso no se puede obviar”.

No es primera vez que Colo Colo comete este error

El preparador arquero de los albos es René Díaz, quien llegó en el lugar de Julio Rodríguez, quien fue despedido del club por decisión de Guede. Tal como indica el artículo 53 de las bases del campeonato, Díaz debería sentarse en la banca por ser parte del cuerpo técnico. Sin embargo, no lo hizo ante Deportes Temuco y también había cometido esa falta en la tercera fecha.

Ante O’Higgins, donde Colo Colo ganó por 2-1, el Cucho también apareció en la plantilla como preparador de arqueros. Sin embargo, el elenco Celeste no presentó reclamo (tiene hasta este martes para hacerlo) y por ende, estos puntos por ahora, no estarían en discusión.

Problemas que pueden dejar a los albos sin el liderato del torneo por una falta que cometió su entrenador…