Los seis dardos de Victor Hugo Castañeda contra la U

La personalidad de Víctor Hugo Castañeda ha dejado varios golpeados en los últimos meses. Cuando volvió a mediados de septiembre a Universidad de Chile, el técnico utilizó los micrófonos para así descargar su rabia, analizar duramente una situación e incluso criticar a sus jugadores tras un mal partido.

A pesar que el DT ya no pertene al club, Castañeda no dudó en alzar la voz al momento de ahondar en los motivos del mal rendimiento de la escuadra azul en el torneo de Clausura. “La autocrítica y el compromiso son cosas que faltan en la U. Me siguen llegando fotos en discoteques, cuando acaban de perder un partido, y ustedes lo saben. No se hagan los huevones”, fue la última frase que emitió Castañeda sobre los pupilos de Ángel Guillermo Hoyos.

Pero como habíamos dicho anteriormente, las duras palabras de Castañeda no son algo nuevo. En el siguiente listado te presentamos las seis frases más polémicas del ex técnico de Universidad de Chile en los últimos meses.

“Somos como el drogadicto que todos los días tiene que dar prueba de que está sano y en este caso la U tiene que dar una prueba más que vamos encontrando el camino y hay que acostumbrarnos a ganar”. (26 de septiembre, tras asumir) “Gastón Fernández viene como refuerzo y en este tipo de partidos tiene que mostrarse y no lo vi… si sentía que la pelota no estaba pasando por su pies tendría que haber sacado a relucir sus pergaminos o jerarquía y levantar al equipo” (3 octubre, después del Superclásico) “La U estuvo 25 años sin salir campeón, después salimos campeones dos veces. La U no es equipo que siempre está peleando, y aquí todo el mundo rasga vestiduras porque la U no sale campeón” (2 de diciembre, a días de terminar su proceso) “Tenemos los mismos puntos que Colo Colo y ellos están la raja. Claro, ellos llegaron a la final de la Copa Chile, pero nosotros si le ganábamos a Audax quizás estarían hablando de lo bien que está la U” (2 diciembre, se comparó con los albos) “Nunca he tenido una relación de cercanía con Johnny Herrera. Lo conozco desde los 17 años y en ese momento le dije lo mismo que ahora. La línea entre el líder positivo y el cabrón es muy fina y no hay que traspasarla (23 diciembre, ya fuera del cargo) “Nunca fue una dupla con Luis Musrri. Yo soy el técnico, pero a mí me gusta trabajar en equipo. Él decidió aceptar el arreglo que le propusieron. Yo ya dejé de esperar cosas de los demás (29 de diciembre, sobre su ex ayudante)