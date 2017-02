Los problemas que han marcado la carrera de Pablo Guede como entrenador

A sus 42 años y en los cinco clubes que ha dirigido, Pablo Guede es un entrenador que ha dejado su huella en cada equipo, ya sea por aspectos positivos o negativos, aunque hay que destecar que siempre ha realizado buenas campañas.

Sin embargo, las polémicas han estado presente en el último tiempo y han dejado huella en sus tres últimos clubes. En Palestino tuvo una disputa con el arquero y hasta ese momento capitán, Felipe Núñez, a quien literalmente “cortó”. Tras su salida de los árabes al arquero le consultaron por el entrenador y fue claro en responder. “No hablo de esquizofrénicos”.

Con los árabes estuvo siempre disputando los primeros puestos y realizó una correcta Copa Libertadores y su estilo de juego, cautivó a los dirigentes de San Lorenzo de Almagro y se convirtió en el técnico del club.

En los Cuervos ganó la Supercopa Argentina y perdió la definición del título con Lanús. Sin embargo, en los de Boedo tuvo grandes diferencias con los referentes del club. Juan Marcier y Leandro Romagnioli no estaban en sus planes y fueron suplentes. Tiempo después el volante creativo aseguró que a Guede le faltó “saber manejar al grupo”.

En su estadía en Colo Colo las polémicas y las cábalas han aumentado con el pasar del tiempo. Tras un mal arranque en el torneo, uno de sus ayudantes le recomendó plantar una ruda en la cancha principal del Monumental, a lo que Guede accedió. Luego fue el turno del agua bendita y la imagen de San Expedito, ubicado en el asiento que da a la derecha de su lado en la banca.

El poder en Colo Colo

Poco a poco, Guede comenzó a tomar poder en Colo Colo y una de sus primera decisiones fue despedir al preparador de arqueros, Julio Rodríguez y dejó en su lugar a René Díaz, quien no cuenta con el título del Instituto Nacional del Fútbol. También trajo al español Manuel Crespo, a quien lo ubicó en la serie Sub 19, pero no puede firmar las planillas, ya que el INAF no le reconoce su título.

Se cree el Dios y dueño del club. Se hace todo lo que pide y si algo no le gusta, les deja de hablar o simplemente pide su reubicación en el club

En el entorno de Macul son claros con la posición de Guede. “Se cree el Dios y dueño del club. Se hace todo lo que pide y si algo no le gusta, les deja de hablar o simplemente pide su reubicación en el club”.

“Si no estás cuadrado con su manera de pensar o actuar, no te tomará en consideración y tendrás problemas. Cree que tiene el poder al contar con el apoyo del presidente”, agregó un conocedor de la forma de trabajar del trasandino.

Ahora la polémica está instalada por el error en inscribir a Agustín Salvatierra en las papeletas como preparador de arqueros, cuando cuenta con el título de entrenador y por esta situación, O’Higgins y Deportes Temuco van a reclamar los puntos.

El paso del “Puto Amo” en Colo Colo, hasta ahora, tiene un quinto lugar en el Apertura, un título en la Copa Chile, una eliminación en la Libertadores, mucha agua bendita, vinagre y también plantas de ruda.