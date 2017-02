Sergio Gioino defiende a Jeisson Vargas: "No hay ninguna denuncia y hacemos lo imposible para ayudarlo"

Las últimas horas no han sido nada de fáciles para Jeisson Vargas. El delantero de Estudiantes de la Plata fue acusado de amenazar con un arma blanca a su pareja mientras mantenían una fuerte pelea en Argentina.

“Vargas tuvo una discusión con su pareja y solicitaron la presencia de un móvil policial para que los acompañe a su domicilio en City Bell a fines de que su mujer retire documentaciones y pertenencias para volver a la República de Chile”, afirmó el diario Hoy durante este lunes.

Ante este escenario, su representante, Sergio Gioino, salió en defensa del jugador sostienendo que la información entregada por la prensa argentina no es totalmente correcta. “No hay ninguna denuncia. Tenía un problema con su pareja, por lo que me comentó. No ha sido tan grave, ha ido a entrenar y está todo normal. Lo que tenemos claro hasta ahora, es tratar de ayudarlo y qué vamos a hacer en las próximas horas”, afirmó el ex jugador a radio Agricultura.

El agente del atacante nacido en San Carlos de Apoquindo también confirmó un grado de preocupación por los últimos acontecimientos fuera de la cancha de los cuales ha sido protagonista Jeisson Vargas. “Hay que estar cerca de él y tratar de ayudarle una ayuda profesional, si es que la necesita. Han habido otros problemas anteriores y uno quiere que se dedique solo a jugar”, sostuvo Gioino quien se refería especialmente a la detención que sufrió Vargas hace algunos meses por amenazar de muerte a un conductor tras una discusión vehícular.