Sigue la polémica: denuncian a Mauricio Viana de provocar los insultos xenófobos que recibió en Perú

“Me siento enojado por el resultado y también por muchas circunstancias extrafutbolísticas que se me dieron afuera. No puede ser que un recoge pelotas me esté gritando improperios, descalificándome por mi país. Eso me parece inaceptable”. Con esta frase, el portero Mauricio Viana denunció una serie de insultos xenófobos durante el partido entre el Sporting Cristal y Sport Rosario.

Con el paso de las horas, comenzaron a salir más versiones del conflicto donde el chileno fue protagonista. De acuerdo a lo que comenta el gerente deportivo del Sport Rosario, Emanuel Espinoza, el arquero es quien habría comenzado con los insultos al pasapelotas.

“Mauricio Viana insultó a los recogebolas con agravios racistas, lisuras y obvio, ellos reaccionaron y ese fue el problema por el cual se originó todo el tema final“, sentenció Espinoza al diario El Bocón de Perú.