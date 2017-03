Clásico porteño en el Sausalito se jugará sin hinchas de Santiago Wanderers

La polémica se instaló en la quinta región. Este sábado a las 12:00 horas, Santiago Wanderers y Everton animarán un nueva edición del clásico porteño el caul se desarrollará en el Estadio Sausalito. Para dicho encuentro, la gobernación de Valparaíso decidió que no se venderán entradas para los hinchas caturros por motivos de seguridad.

La decisión no cayó muy bien en los jugadores de Everton quienes son los locales en dicho encuentro. El defensa Matías Blásquez se demostró en contra de la medida debido a que piensa que “es entretenido que haya un espectáculo con público visitante. Acá en Valparaíso se permitió que Everton viniera con su gente, pero ahora eso no está en mis manos, es un tema de los dirigentes y de la serguridad del estadio”.

Franco Ragusa en tanto habló con el Mercurio de Valparaíso donde afitmó que “lamentablemente, hoy en día el fútbol chileno no puede albergar ese tipo de espectáculos porque no es seguro, y mientras no sea seguro y no estén dadas las condiciones, es complicado que haya un espéctaculo para los dos equipos de la misma manera”.

Las entradas ya están la venta para los hinchas de Everton y los precios son: Butaca: $15.000, Andes: $7.000., Galerías Laguna y Cerro: $5.000.