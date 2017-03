Colo Colo reconoce error, descartan pérdida de puntos y están dispuestos a cancelar multa

Pese a que tienen una denuncia de por medio, en Colo Colo están tranquilos. Esto porque este miércoles se reunió en el estadio Monumental los abogados de Blanco y Negro con la cúpula de dirigentes y cuerpo técnico para analizar la defensa que presentarán en la ANFP.

Una vez finalizado el cónclave, el gerente deportivo de ByN, Óscar Meneses comentó la situación y aseguró que el club no perderá los puntos y que están dispuestos a cancelar la multa, ya que reconocen que cometieron un error.

“Estuvimos reunidos en la mañana con el presidente y abogados. Es una situación bastante irregular que tiene el reglamento de la ANFP. Ya que las bases dicen un cosa y la regla otra y todos los clubes estaríamos cometiendo el mismo error“, comenzó diciendo Meneses.

“Primero lamentamos que un socio y un amigo de esta casa utilizará este argumento para ganar los puntos. Lo primero que se debe establecer es que Salvatierra es un entrenador que desde mayo del 2010 tiene contrato con Colo Colo y si existe un error es que incluímos a Salvatierra“, agregó.

Eso sí, el directivo asumió el error que cometieron ante O’Higgins pero aclaró que “contra O’Higgins el ayudante (Gustavo Grondona) estaba suspendido y si existe un error Colo Colo dejó en blanco lo de ayudante técnico. No amerita pensar en perdida de puntos y eventualmente deberíamos realizar todos los partidos porque Temuco también han tenido irregularidades en las planillas y si vemos las causales de estas denuncias es porque las bases dicen que cada cuerpo técnico dice que puede tener siete cupos y el reglamento de la ANFP señala cinco“.

“Si nosotros cometimos un error no es con la intención de sacar ventajas y si tenemos que pagar una multa, lo vamos a hacer y tenemos que enmendar ese tema y hacerlo como corresponde. Muchos clubes cometen estos errores y es una falta que realizan todos que no sabemos porque regirnos por las bases o reglamento donde se decide si son cinco o siete“, argumentó.

Van a apelar

Sobre la denuncia, el directivo de los albos indicó que “vamos a apelar a que llenamos mal el espacio, ese es el error que se cometió con O’Higgins porque Agustín (Salvatierra) iba como ayudante y el espacio estaba en blanco y eso sólo amerita una multa por el artículo 37“.

Por otro lado, el ex dirigente de Audax Italiano también se dio el tiempo para aclarar las situaciones de René Díaz y el propio Cucho Salvatierra.

“Salvatierra no es preparador de arqueros, nuestro preparador es René Díaz y no está inscrito porque viene del fútbol joven y se prefirió en este contexto erróneamente inscribir“, dijo Meneses.

Prosiguiendo con el tema de la denuncia fue claro en indicar que “acá no estamos sacando beneficio deportivo y Colo Colo no denunciaría a otro equipo”.

“A juicio del entrenador era más importante tener a Agustín en vez de René en la banca y dicho esto, nosotros pusimos dos asistentes técnicos y ese es el error porque sólo pueden tener uno”, contó.

Asimismo, complementó que “las planillas las puede llenar cualquier persona y eso es una interna de camarín. Estás planillas vienen desde la ANFP y uno las revisa y da el ok. Pero yo creo que los clubes no quieren sacar partidos y es un error que está siendo impulsado por las bases o reglamento”.

“Con Temuco no ha llegado nada y mientras no tengamos notificación no vamos a hablar y nosotros también podríamos denunciar a los clubes, pero que creo que son involuntarios”, cerró.