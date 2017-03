El último día de la Gata Fernández como azul

Semanas muy complejas vivió el ahora ex delantero de la Universidad de Chile, Gastón Fernández. A pesar de haber realizado un buen campeonato de Apertura 2016, la Gata no pudo reeditar su buen torneo en el Clausura 2017.

Un bajo protagonismo que lo llevó a ser apuntado por la hinchada de los azules como uno de los máximos responsables del bajo rendimiento del equipo universitario en la actualidad; tal como lo demostró con una pifiadera generalizada al momento en que la Gata fue reemplazado del último partido ante Everton.

Con ese escenario, y ante la oferta del Gremio de Brasil por contar con él, Fernández no dudó y solicitó este miércoles su desvinculación formal del club a la dirigencia de Azul Azul, al mismo tiempo en que en la U recibían la oferta para llevarse al jugador para la Copa Libertadores.

“Llegó una propuesta formal de Gremio para empezar a negociar, pero hasta ahora no se ha llegado a acuerdo. La oferta que me llegó es hasta el 3 de marzo, ese día expira así que trataremos de resguardar los derechos económicos de Universidad de Chile”, apuntó el gerente deportivo, Ronald Fuentes.

Pese a eso, en el cuerpo técnico de la U aún no han recibido una despedida definitiva de la Gata Fernández. “Él no se despidió, fue, no entrenó normal pero tampoco dijo nada especial por ahora”, contaron desde el plantel a El Gráfico Chile.

Y es que la despedida final de la Gata está pensada para este jueves en el Centro Deportivo Azul, una vez que se definan los últimos detalles de la transacción entre la U y Gremio.

Durante su estadía en la U, Fernández ha anotado 11 goles en 24 compromisos jugados y ha compartido con el staff de entrenadores que encabezó Sebastián Beccacece, Víctor Hugo Castañeda y Ángel Guillermo Hoyos.