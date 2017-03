Herrera y partida de la Gata Fernández: "Si él se quiere ir habrá que respetar su decisión"

La inminente partida de Gastón Fernández de Universidad de Chile puede convertirse en uno de los grandes golpes que reciba en el actual semestre. Desde dentro del plantel no habían tomado posición respecto a su salida, hasta que el capitán Johnny Herrera comentó la situación.

“Yo hace unos meses estuvo a punto de tomar las cosas y mandarme a cambiar, no lo hice por muy poco. Si él se quiere ir habrá que respetar su decisión”, aseguró el seleccionado chileno a Fox Sports.



Además, el guardameta comentó la fecha en que el trasandino saldría del elenco universitario, cuando van cuatro fechas del Torneo de Clausura y el mercado de fichajes se cerró.

“No es lo ideal, no puedo juzgar siendo que estuve a punto de irme hace dos meses. Es una opción que tiene él y verá por su bien, el de su familia y tomará una decisión. Es una persona grande y los compañeros tendremos que apoyarlo. Si no esta cómodo es una posición, es entendible que pueda emigrar”, señaló.

El gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, explicó que la salida de la Gata no está confirmada y que hablará personalmente con el delantero para dilucidar su futuro.

Eso sí, Herrera reveló la importancia del ex atacante de Estudiantes de la Plata dentro del equipo universitario. “Si llega a continuar, creo que lo va a hacer bien. Es un aporte inmenso en el camarín, como persona ni hablar y no me queda más que desearle lo mejor”.

El complicado inicio de año



Luego de cuatro fechas del Clausura, la U sólo suma cuatro puntos y se ubica a seis unidades de los líderes Colo Colo e Iquique. El inicio de 2017 no ha olvidado la campaña de Sebastián Beccacece y Víctor Hugo Castañeda, aunque Herrera le bajó el perfil a la situación.

“Es un inicio, es nuevo, nos estamos conociendo, nos falta mucho por trabajar. Hay que tener la seguridad que en algún momento van a salir los resultados”, aseguró el portero.

Además, tal como declaró Ronald Fuentes, quien aseguró que a la U no le urge ser campeón en la actual campaña, el arquero nacional afirmó que es difícil que los azules se coronen con el Clausura.

“Es un proceso nuevo. Estamos empezando y es difícil después de una campaña donde casi peleamos descenso. Estamos empezando, nos estamos conociendo y a medida que avancemos nos haremos más fuertes. Estamos haciendo camino nuevo, si no es este semestre, en el próximo estaremos peleando el campeonato”, señaló.

El capitán azul también alabó a Ángel Guillermo Hoyos, DT de la U, y aseguró que el trasandino ha cohesionado al plantel. “Estamos bien. Lo que más le preocupa es el tema personal. Por tanto, la convivencia ha sido muy buena. Y eso motiva al grupo, y el plantel”.

Su opinión sobre los refuerzos

Las únicas incorporaciones de Universidad de Chile en el actual semestre fueron el chileno David Pizarro y el argentino Lucas Ontivero, dos jugadores que todavía no se han consolidado como titulares. Eso sí, Herrera tuvo elogios para ambos futbolistas.

“David Pizarro es un extraordinario jugador. Somos compañeros de casi veinte años y sé la calidad de jugadores que es con confianza. Su salida de Wanderers fue muy mala, pero estoy seguro que en la U la va a romper. Estoy confiado que le va a ir muy bien, quizás siendo un ídolo del club”, sentenció el ex Corinthians.

“Y Ontivero de a poco va para adelante. Lo estamos conociendo. Ojalá nos de muchos goles y títulos. No ha demostrado todo lo que puede dar”, añadió.

El futuro de Musrri en la U

El capitán también se refirió a Luis Musrri, quien fue a Europa a perfeccionarse como entrenador, y aseguró que el ídolo azul dirigirá al club Laico en algún momento.

“No me cabe la menor duda que en un futuro se va a cruzar la U con Lucho Musrri. Sé la calidad de persona, sé que trabaja bien. Me tocó compartir entrenamientos con él, confío y creo que lo va a hacer extraordinariamente bien”, sentenció Herrera.