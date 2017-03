En Iquique defienden a Colo Colo: "Los partidos se ganan en la cancha, no en las oficinas"

La inscripción de Agustín Salvatierra como preparador de arqueros de Colo Colo fue una verdadera bomba en el fútbol nacional debido a que el cuadro albo se expone a la pérdida de puntos debido a esta situación. La dirigencia de O’Higgins y Deportes Temuco confirmaron que acudirán ante la ANFP para que castiguen al Cacique.

A pesar de que la resta de puntos vendría para para Deportes Iquique, debido a que ambos son los líderes del Clausura, el presidente de los celestes, Cesare Rossi, afirmó no están de acuerdo con la denuncia de sus pares.

“Sinceramente, para mí los partidos se tienen que ganar en la cancha y no se tienen que ganar en oficinas. Nosotros no somos muy amigos de denunciar este tipo de situaciones, me imagino que nadie tuvo la intención de cometer esa falta, ojalá esto pueda terminar de buena manera”, sostuvo Rossi a la radio Cooperativa.



El timonel de Deportes Iquique también se puso en el lugar de Colo Colo y afirmó que “no es grato para el equipo que pierde los puntos, pero de ser punteros, hemos hecho un trabajo importante en las últimas temporadas, aunque no es la mejor forma, nos gusta ganar en la cancha los puntos“.