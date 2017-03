El respeto de Manuel Neuer hacia la Roja: "Es un equipo muy bueno, pero incómodo y peligroso"

La Copa Confederaciones se comienza a sentir en el ambiente. La selección chilena de Juan Antonio Pizzi será una de las protagonistas del campeonato de Rusia y así mismo lo ven las principales figuras del fútbol mundial. A comienzos de semanas fue el español Carles Puyol aquien alabó a la Roja: “Alemania y Chile se podrían considerar los grandes favoritos, debido al gran fútbol que han ofrecido en los últimos tiempos”.

Mientras que este miércoles, el portero de Alemania y el Bayern Munich, Manuel Neuer, se refirió al duelo que tendrá ante nuestra selección en el próximo mes de julio. “Chile es un combinado muy bueno, pero también muy incómodo y peligroso. Jugamos un amistoso contra ellos y nos lo pusieron muy difícil”, afirmó el arquero al sitio web de la FIFA.

El compañero de Arturo Vidal en el Bayer también adelantó lo que espera conseguir con su escuadra durante la temporada. “Queremos ganar todos los títulos posibles, incluida la Copa Confederaciones. El trofeo es precioso. El deseo de cualquier equipo que participa en un torneo es obtener el mayor éxito, y nosotros no somos la excepción”, comentó Manuel Neuer.

— FIFA.com (@FIFAcom) March 1, 2017