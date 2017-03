Silva y su momento en la UC: "Tengo la personalidad para enfrentarlo, estoy muy tranquilo"

A Santiago Silva se le fichó en Universidad Católica con la clara obligación de convertirse en el hombre gol del equipo, tal como lo hiciera Nicolás Castillo el año pasado, a quien llegó a reemplazar. Pero tras cuatro duelos oficiales con la UC, el Tanque no ha podido marcar. Pero el propio delantero se muestra sereno.

“Si bien no he podido convertir, estoy muy tranquilo porque ya he vivido momentos como este en el pasado y sé que trabajando se sale adelante. Tengo la personalidad para enfrentarlo, estoy muy tranquilo, el fútbol da revanchas”, expresó el charrúa en conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo.

A sus 36 años, el ex Boca Juniors descartó que su inicio en la Franja sea el más difícil de su carrera en un club, pues “en Italia (Fiorentina) me costó anotar, aunque ahí tenía la condición de suplente. Pero esto no es para dramatizar, yo no lo hago, sé que la prensa lo puede tomar así, pero sé que esto es dinámico. Hoy estamos hablando de que Silva no anota, después podremos hablar de que Silva lleva cinco goles. El fútbol es dinámico”.

En cuanto al mal andar colectivo de los cruzados, que llegarán al clásico ante Colo Colo del sábado con tres derrotas consecutivas, el experimentado atacante manifestó que “esto es un grupo y si intenta hacer lo mejor. Estamos en niveles bajos, esto es una transición, este plantel tenía los mismos puntos que tenía a esta altura en el torneo pasado y después revirtió la situación y salió campeón. Hay que enfocarse en mejorar, tenemos una buena revancha el sábado ante Colo Colo”.

En esa misma línea, el futbolista que llegó a la precordillera desde Banfield sostuvo que el momento de la UC “es para prestar atención, pero preocuparte es algo muy exagerado. Debemos estar concentrados en encontrar el mejor rendimiento del equipo, esa es la idea. Cuando las cosas van mal siempre se nota lo peor, pero cuando van bien pareciera que nada es malo”.

El clásico del sábado

Sobre el encuentro ante el Cacique en el Monumental, Silva destacó que “este tipo de partidos son los más lindos para jugar, en este caso para revertir la situación. Me ha tocado jugar clásicos importantes y otros no tanto, este será uno nuevo y creo que será muy lindo, habrá mucho roce, mucho carácter, el marco de la gente será un ingrediente especial. Ojalá podamos estar a la altura”.

Tomando en cuenta su experiencia personal, el uruguayo comentó que “me ha tocado jugar partidos con mucha presión y he podido convertir en clásicos. Lo mas importante es llegar a los mejores momentos nuestros”.