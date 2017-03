La U confirma negociaciones con Gremio por Gastón Fernández

El empate sin goles de la Universidad de Chile frente a Everton del sábado pasado, dejó muy afectado al delantero Gastón Fernández. Las fuertes pifias en su contra lo llamaron a tomar la decisión de hablar con la dirigencia de Azul Azul para salir del club.

Es por ello, y conociendo la oferta del Gremio de Brasil por contar con él, el ex atacante de Estudiantes de La Plata les informó a los dirigentes acerca de la oferta que había desde el cuadro de Porto Alegre, y desde donde hicieron una oferta formal por el jugador de 33 años.

“Llegó una propuesta de Gremio ya formal, como corresponde, para empezar a negociar, pero hasta ahora no hay nada, no se ha llegado a acuerdo. No olviden que para llegar a la contratación de un jugador que pertenece a un club, siempre hay que llegar a acuerdo entre tres partes, y hasta el momento estamos conversando y no hay nada todavía”, señaló el gerente deportivo de la U, Ronald Fuentes, en el Centro Deportivo Azul.



“La oferta que me llegó es hasta el 3 de marzo, ese día expira así que trataremos de resguardar los derechos económicos de Universidad de Chile, y ver si el jugador puede quedar contento en función de la salida de él de acá, así que vamos a conversar en el transcurso del día. No he conversado con él aún”, añadió el ex jugador de los azules.



Por otra parte, Chilenita descartó totalmente que ya exista una confirmación de que la Gata haya dejado el club, y que aún están en el período de conversaciones en las tratativas con los brasileños.

“Estamos en conversaciones, mientras no haya nada formal no vamos a informar nada más. No quiero ser tampoco un ente que mienta, y nada por el estilo, si se concreta algo se sabrá en su momento, pero por ahora solamente hay negociaciones”, concluyó.