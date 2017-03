Carlos Ulloa dirigirá el clásico entre la UC y Colo Colo: los árbitros de la quinta fecha del Clausura

Colo Colo y Universidad Católica protagonizarán este sábado el primer clásico del Torneo de Clausura, en el que será el duelo más atractivo de la quinta fecha.

El duelo ente albos y cruzados, a disputarse a las 17:30 horas, ya tiene árbitro designado. Se trata del juez Carlos Ulloa, quien ya dirigió al Cacique contra la UC en el reducto de Macul en 2014 y de manera polémica debido a que expulsó de forma muy dudosa a Ramiro Costa tras una falta sobre Gonzalo Fierro.

En tanto, Jorge Osorio será el encargado de pitar el otro clásico de la jornada, el cual animarán Everton y Santiago Wanderers, también el sábado pero a las 12:00 horas en el Sausalito de Viña del Mar.

Por su lado, Ángelo Hermosilla dirigirá el compromiso entre Palestino y Universidad de Chile, a las 18:00 horas del domingo en el Estadio Nacional, y Felipe González el del líder Deportes Iquique frente a Audax Italiano, el viernes a las 16:30 en Cavancha.

Estos son todos los árbitros para la quinta fecha del Torneo de Clausura:

VIERNES 3 DE MARZO

16:30 horas, Deportes Iquique vs. Audax Italiano, estadio Cavancha, Felipe González

20:00 horas, Unión Española vs. Huachipato, estadio Santa Laura, Julio Bascuñán

SÁBADO 4 DE MARZO

12:00 horas, Everton vs. Santiago Wanderers, estadio Sausalito, Jorge Osorio

17:30 horas, Colo Colo vs. Universidad Católica, estadio Monumental. Carlos Ulloa

20:30 horas, Cobresal vs. Deportes Temuco, estadio El Cobre, Roberto Tobar

DOMINGO 5 DE MARZO

18:00 horas, Palestino vs. Universidad de Chile, Estadio Nacional, Angelo Hermosilla

20:30 horas, San Luis vs. Deportes Antofagasta, estadio Lucio Fariña, Rafael Troncoso

LUNES 6 DE MARZO

20:30 horas, O’Higgins vs. Universidad de Concepción, estadio El Teniente, Piero Maza