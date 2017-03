Guede se defiende tras error de inscripción: "No fue para sacar ventaja"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, analizó este jueves en conferencia de prensa la polémica por el caso de la mala inscripción en la planilla de uno de sus asistentes Agustín Salvatierra, lo que incluso podría quitarle puntos al cuadro albo tras la denuncia al tribunal de algunos clubes.

“Tras escuchar los abogados, veo que hay errores y contradicciones, otros equipos cometieron el mismo error que nosotros, pero los palos se van a centrar en Colo Colo porque es el equipo más grande de Chile“, dijo el argentino.

En esa línea, sentenció que “hay un montón de errores que a mi no me competen. Errores cometemos todos. Lo que me molesta, por ahí, es el ataque personal. Eso de que lo hice para sacar ventaja“.

Del duelo ante la UC (sábado, 17:30 horas en el estadio Monumental), el trasandino consideró que “Católica es el mejor equipo de Chile en este momento, volvió a salir campeón y es el que mejor juega. Ellos están haciendo bien las cosas en todo ámbito, tienen un DT con las ideas claras y con un equipo consolidado, sólo tuvieron un fichaje. Porque hayan perdido tres partidos no pasa nada, tienen una estructura armada, va a ser un partido muy difícil, creo que es peor enfrentarlos así porque un equipo desesperado es capaz de cualquier cosa”.

“Todos los partidos son diferentes y más en los clásicos. No es que si le gané tres veces, les vamos a ganar siempre. Eso es mentira”, añadió.

Además, llenó de elogios a Santiago Silva, flamante delantero cruzado que aún no ha marcado en el torneo. “Es un crack, es un pedazo de delantero. Lo que corre, lo que presiona, sólo le falta el gol. Me tocó enfrentarlo en Argentina y ante la adversidad se revela, igual que la UC“, expresó.

Los cambios en Temuco

Otro tema que analizó el adiestrador albo fue lo ocurrido en Temuco, donde el Cacique dilapidó una ventaja de 2-0 y terminó igualando a dos tantos con el elenco sureño.

Guede fue muy criticado por los cambios que realizó durante el compromiso, lo que salió a aclarar este jueves. “Los cambios fueron porque Mark (González) hizo un partido muy bueno y busqué profundidad con (Brayan) Véjar que estaba fresco y en el de (Andrés) Vilches por ‘Pajarito’ (Valdés) busqué más control. Hasta el primer gol de ellos estábamos jugando muy bien“.

“Yo me hago cargo cuando me equivoco y la culpa la tengo yo, hay que asumirlo. Para mí fue un error no responder la pregunta del otro día, de que no sé leer los partido. Tras los goles perdimos las formas“, sentenció.

Además, indicó que Pedro Morales terminó con molestias tras el partido del domingo pasado y reconoció que “me arrepiento de no haber sacado antes a Pedro (Morales). Esos 10 minutos de más que jugó en Temuco nos han hecho mucho daño porque no ha podido entrenar“.

Por otro lado, indicó que “puede que pongamos línea de cuatro en el fondo, pero no voy a pasar la información al rival, pero tengo todo muy claro para el partido del sábado”.

Y sobre la polémica por la práctica del viernes de “fútbol burbuja”, negó que las lesiones de Esteban Pavez y Fernando Meza hayan sido por esa razón. “Pavez y Meza no se lesionaron por el fútbol burbuja, fueron por otras cosas específicas. Es un método muy bueno para distenderse, muy entretendido, fue muy bueno para nosotros“.

“La falta de Pavez nos hace perder mucho tanto en defensiva como en ofensiva. Gabi (Suazo) está para ser como Pavez, pero con tiempo”, explicó.