¿Cómo le ha ido a Santiago Silva en sus 10 últimos clásicos?

“Me ha tocado jugar partidos con mucha presión, he convertido en los clásicos, son los partidos más lindos que uno puede vivir como jugador, son los partidos en los que uno tiene que sacar la estirpe y doblarla. Son partidos muy lindos, me gustan, me gusta jugar con presión”, expresó el delantero de Universidad Católica Santiago Silva sobre su experiencia en los clásicos.

Al atacante uruguayo y a la UC se les viene el duelo ante Colo Colo el sábado en el Monumental y para aquella instancia los hinchas cruzados esperan que la Franja salga a flote tras su flojo arranque de semestre, y al mismo tiempo esperan que el propio Tanque acabe con su mala racha y por fin anote con la camiseta cruzada. Ante ello, el charrúa toma el guante.

“Son los partidos más lindos para jugar, en mi humilde opinión, en este caso es el mejor partido para revertir la situación en la que estamos”, manifestó el futbolista de 36 años, quien con su amplio recorrido en el fútbol ostenta una importante experiencia en clásicos. “Me ha tocado jugar clásicos importantes, otros no tanto, este será uno nuevo (Colo Colo-UC) si me toca jugar”, planteó.

Ante esas palabras del propio Santiago Silva, viene bien revisar el registro del atacante en partidos que tienen la denominación de clásico. Para ello, tomamos en cuenta los 10 últimos lances de dicho tipo que ha disputado el 9 de la UC.

Silva no ha podido anotar con la UC / AgenciaUno

Por experiencia claramente no se queda. El futbolista de 36 años cuenta con muchísimos minutos en distintos clásicos, aunque en varios de ellos no ha podido marcar. También se ha llevado tarjetas a raíz de su vehemencia en el juego o de sus aireados reclamos. De hecho en el último duelo de esta categoría que disputó recibió roja por insultar al árbitro.

Como casi toda su carrera, el recorrido del charrúa en clásicos se circunscribe a su fructífero paso por el fútbol trasandino. Y en dicho contexto, es preciso destacar el buen cometido que el uruguayo tuvo en el Superclásico: por Boca Juniors enfrentó a River Plate en dos ocasiones y en las dos anotó.

El listado de los 10 últimos clásicos del Tanque:

Banfield 0-2 Lanús (10/04/16) 33’ Pablo Mouche y 89’ José Sand (L). Fecha 10 Primera División 2016. Silva recibió amarilla y fue expulsado a los 77’, ambas situaciones por reclamos al árbitro

Lanús 1-0 Banfield (14/09/14) 48’ Silvio Romero (L). Fecha 7 Primera División 2014. Silva ingresó a los 83’ por Lautaro Acosta

Boca Juniors 1-1 River Plate (05/05/13) 1’ Manuel Lanzini (R); 39’ Santiago Silva (B). Fecha 12 Torneo Final 2012-2103. El Tanque jugó los 90′ recibió amarilla a los 61’

River Plate 2-2 Boca Juniors (28/10/12) 2’ Leonardo Ponzio y 70’ Rodrigo Mora (R); 76’ (penal) Santiago Silva y 90+1’ Walter Erviti (B). El Tanque jugó los 90′ y recibió amarilla a los 28’

Lanús 1-2 Banfield (13/09/09) 26’ Santiago Salcedo (L); 31’ y 65’ (penal) Santiago Silva. El Tanque jugó los 90’

Gimnasia 1-2 Estudiantes (22/04/07) 17’ y 40’ Mariano Pavone (E); 38’ Lucas Landa (G). Fecha 11 Clausura 2007. Silva jugó los 90’.

Estudiantes 7-0 Gimnasia (15/10/06) 3′ y 5′ Diego Galván, 23′, 27′ y 39′ José Luis Calderón, 31′ Pablo Luguercio y 35′ Mariano Pavone (E). Fecha 11 Apertura 2006. Silva jugó los 90′ y recibió amarilla a los 32′.



Newell’s 2-1 Rosario Central (06/11/05) 9’ Ariel Ortega y 26 Ezequiel Garay (N); 45’ Germán Rivarola (R). Fecha 13 Apertura 2005. Silva jugó hasta los 72’ cuando fue reemplazado por Héctor Steinert.



Rosario Central 1-0 Newell’s (29/08/05). Vuelta primera fase Copa Sudamericana. Silva jugó los 90’. Juvenal Olmos era el DT de Newell’s