Mario Salas: "Venimos a Católica para ganar, pero nos importa mucho la forma"

Universidad Católica enfrenta uno de sus momentos más duros con Mario Salas en el banco. Con el inédito registro de tres derrotas en línea en el campeonato local, los cruzados tienen como próximo desafío el clásico ante Colo Colo en el Monumental, duelo al que el Comandante llega con plena confianza.

“No se me pasa por la cabeza perder ante Colo Colo”, remarcó el entrenador de la Franja, quien planteó que “seguimos con la misma idea, vamos a ir a buscar el partido y hacer todo lo posible por ganarlo. Colo Colo tiene jugadores importantísimos. Me imagino un partido entretenido para la gente y esperamos poder reivindicar el buen fútbol”.

En el ámbito de las ideas, el viñamarino fue claro al establecer que “aquí siempre he dejado una cosa clara, nosotros venimos a Católica para ganar, pero nos importa mucho la forma, el cómo se hacen las cosas, el fin justifica los medios para mi no va, respetamos la idea y lo que mosotros creemos que es beneficioso. Si nuestra idea no nos lleva a ganar se buscará por otros lados, pero siempre es importante la forma”.

Considerando los réditos que le han dado sus ideas y su forma de trabajo en la UC, el técnico cruzado también subrayó que”Católica ha sido un equipo que siempre se ha rebelado desde que yo estoy acá”, agregando que “lo que ha mostrado este equipo es que sabe recuperarse, este equipo se ha levantado en momentos clave, ha tenido resiliencia después de golpes muy duros. Católica ha demostrado mucho coraje”.

El foco en Colo Colo

Hablando en específico sobre el Cacique, Salas reconoció que “estoy al tanto de la información sobre el asunto de las planillas, pero lo que a nosotros nos concierne es el fútbol, estamos al tanto de Colo Colo, sabemos cómo va a jugar, manejamos información futbolística, nuestro foco está ahí”.

Consultado si es que volverá a la línea de 4 zagueros ante los albos, el técnico estudiantil delcaró que “somos un equipo expuesto a los cambios y lógicamente, estamos viendo y analizando cuál va a ser la mejor opción para el sábado. Todavía nos queda un entrenamiento y veremos la forma de pararnos en el Monumental”.

En la misma línea, al Comandante se le preguntó por si contempla algún tipo dosificación ante Colo Colo considerando el lance del martes ante Atlético Paranaense por la Libertadores, ante lo que respondió que “estamos pensando solamente en Colo Colo. El partido ante Paranaense lo pensaremos desde sábado, porque para pensar en el martes nos falta un parámetro fundamental, que es cómo van a quedar nuestros jugadores después del sábado”.

Sobre el caso de Germán Lanaro, quien podría volver a las canchas después de casi un mes de baja a causa de un desgarro, el bicampeón con la Franja dijo que “se reintegró esta semana y lo estamos evaluando día a día”.