Mayne-Nicholls cuestionó una posible sanción deportiva para Colo Colo

El error en la inscripción de Agustín Salavatierra en la banca de Colo Colo en el encuentro entre los albos y Deportes Temuco por la fecha cuatro del Torneo de Clausura marcó la semana en el fútbol chileno.

El Cacique peligra con una sanción deportiva por la falla y puede perder puntos que lo tienen como el líder del campeonato con 10 unidades.

Eso sí, luego de las declaraciones de Ángel Botto, ex presidente del Tribunal de Disciplina, quien aseguró que la sanción debe ser económica y no deportiva, ahora fue Harold Mayne-Nicholls, ex presidente de la ANFP, quien se sumó a esta versión.

“Me parece que fue una falta de Colo Colo y tienen que ser sancionados, pero de ahí a perder los puntos, no estoy tan seguro. No sé si las medidas por una falta de esta envergadura sea algo tan drástico como perder puntos”, aseguró el ex directivo a Al Aire Libre en Cooperativa.

“No estoy tan seguro que un resultado deportivo tenga una influencia tan grande de un preparador de arqueros. Si es una falta que se estima grave en ese sentido, amerita la revisión de todas las planillas y quizás con cuantas faltas más nos vamos a encontrar”, añadió el chileno.

Por su parte, el ex mandamás de la ANFP presentó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) un recurso en el que solicita la suspensión de la sanción de tres años que le impuso la federación internacional por incumplir el Código Ético y que lo imposibilita a tener un cargo dirigencial en el fútbol.