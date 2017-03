Guede aclaró su relación con Mosa y defendió a DT español que dirige a juvenil de Colo Colo

Una conferencia totalmente distinta a las habituales fue la que realizó el entrenador de Colo Colo, Pablo Guede este jueves. El argentino estuvo una hora y nueve minutos respondiendo las preguntas de los medios de comunicación, previo al cotejo del sábado ante Universidad Católica.

Sin embargo, desde el minuto 49 el entrenador sorprendió al salirse de protocolo, ya que el jefe de prensa había dado por finalizada la conferencia de prensa, pero el argentino tomó el control y salió a aclarar un par de temas que lo tenían molesto.

Lo primero que hizo el ex Palestino y San Lorenzo fue defender al técnico español, Miguel Crespo quien llegó tras expresa petición suya y aseguró que lo están acusando injustificadamente.

“Creo que se está acusando y tratando de muy mala manera a un profesional como es Manuel, entrenador que consideramos con el club que era adecuado para el trabajo que quiere desarrollar el club en ese ámbito. Es un profesional y entiendo que la gente del Inaf lo defienda de la manera que lo defiende. El tema es un problema entre federaciones, quiero aclarar que no es ningún improvisado y que seríamos incapaces de poner a un entrenador en la categoría que maneja el futuro del club. Tiene un título que muy pocas personas en Chile lo tienen, que es el UEFA Pro, y no me parece que ataquen a la persona, él también es preparador físico y lo anotaron hasta que se resuelva está situación”, sostuvo Guede.

Luego salió al paso de las críticas que ha recibido por su relación con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien sería un “títere” del entrenador, situación que descartó totalmente. De paso, respaldó al actual mandamás y al directorio de la concesionaria.

“Todos saben las cosas que yo le pido a Aníbal Mosa, a León (Vial), y a Pablo (Morales) y me dicen que no. No es así, entiendo que muchas cosas venden más que Mosa hace todo lo que Pablo Guede dice, Mosa es el presidente del club, yo tengo que hacer lo que él dice, no es al revés muchachos, eso es confundir a la gente. Temas futbolísticos, obvio que decido yo, pero no me voy a meter en el tema de abajo y creo que el colocolino tiene que saber de esto, porque se está cuidando de la mejor manera el club con Aníbal y León”, dijo Mosa.

“La gente de Colo Colo también tiene que saber todas las cosas buenas que se hacen. Puede ser error nuestro de no contar y tendremos que encontrar la mejor manera para decirlas”, indicó.

Finalmente, resaltó el trabajo que se está llevando a cabo en las series menores. “Ahora los chicos tienen un kinesiologo y paramédico, comen igual que el plantel, se arregló la Casa Alba, las canchas de entrenamiento, tiene la ropa del primer equipo, tienes balones y existe un montón de cosas que se han mejorado en este mes y medio y que todo eso no es para nosotros, es para el futuro del club”.