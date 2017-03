El Beto defiende a Silva: "Se le carga todo al delantero y hay una baja de varios"

Voz autorizada para hablar de goles en Universidad Católica es Alberto Federico Acosta. El Beto brilló en los 90 a punta de anotaciones que lo llevaron a recibir el rótulo de ídolo y desde esa plaza siempre sigue atento a lo que pasa con la UC. Y en este caso, el argentino lamenta la mala racha que atraviesa el equipo de Mario Salas, así como también la falta de gol que ha exhibido el uruguayo Santiago Silva.

Sin embargo el campeón con los cruzados en el Apertura 1997 confía en el Tanque. “No ha tenido un buen arranque, eso se sabe, pero tiene que estar tranquilo. Sin duda que en un equipo como Católica el delantero de turno siempre va a tener que convivir con esa presión y Santiago bien lo sabe. Él es un hombre de mucha experiencia, por lo mismo sabe lo que tiene que hacer. Tiene que estar tranquilo, no se le ha dado, pero cuando se le den las cosas todo se le hará más fácil”, comenta.

Es más, el trasandino hace una clara defensa del charrúa al plantear que en el actual plantel de la Franja “hay una merma del equipo en general, a nivel colectivo el equipo no ha funcionado, entonces esto no pasa por lo que esté haciendo solo Santiago, no es que Silva va a bajar a mitad de cancha y se pondrá a hacer goles, el equipo está bajo en todas sus líneas, la mayoría a nivel individual no ha rendido a su mejor nivel. Se le carga todo al delantero y hay una baja de varios”.

El Beto jugando por el equipo de sus amores / Archivo

Por lo mismo quien ganara los títulos de la Confederaciones 1992 y la Copa América 1993 con la selección de Argentina insiste en el punto de la presión para Silva, pues también está presente el factor del recuerdo de su antecesor. “Hay una presión importante porque lo llevaron para reemplazar a un jugador como Nicolás Castillo que dejó un tremendo registro. Debe estar tranquilo, suena fácil decirlo, pero Santiago tiene la suficiente experiencia para saber cómo debe actuar en estos momentos”, argumenta.

El Beto también se da tiempo para comentar lo que se le viene a la vuelta de la esquina a Católica y en dicho marco cree que el clásico del sábado ante Colo Colo en el estadio Monumental representa una inmejorable oportunidad para poner fin a la mala racha. “El equipo se tratará de agarrar de eso, la motivación que provoca jugar este tipo de partidos puede generar un alza en el rendimiento”, estima.

Tomando en cuenta lo anterior, quien ganara la Interamericana 1994 con la UC exclama que “a Católica no se le puede haber olvidado jugar al fútbol de la noche a la mañana, debe recuperar la memoria. Hace un mes y medio eran bicampeones y el mejor equipo, ahora enfrentan un duro momento, pero queda mucho campeonato y aún nada está dicho”.

En 4 partidos oficiales por la UC, Santiago Silva no ha podido marcar goles / Photosport

Cruzado y cuervo

En su larga y fructífera carrera, Acosta ganó la condición de ídolo en dos equipos: Universidad Católica y San Lorenzo. Esos dos elencos se enfrentarán en el contexto del Grupo 4 de la Copa Libertadores 2017 y ante ello el argentino entrega su visión considerando las situaciones actuales de los dos mencionados, más los presentes de los brasileños Flamengo y Atlético Paranaense, quienes completan el cuadro.

“Me parece que hay que ver la actualidad de cada equipo y por lo mismo, en el papel, veo como candidato principal a Flamengo porque viene con mayor actividad. Creo que, siempre en el papel, se puede dar una linda pelea entre San Lorenzo y Católica por el segundo puesto. En todo caso, la UC debe mejorar en el terreno local para poder competir en el plano internacional”, advierte.

De dicho modo, el ex futbolista de 50 años establece que “a Católica siempre le han costado las copas internacionales. En este caso le tocó un grupo bastante difícil, con Flamengo y San Lorenzo como rivales más duros. Será un grupo muy complicado y por lo mismo la clave pasa por hacerse fuerte de local, ganar todo de local y tras ello arañar esos puntos vitales de visita. Eso lleva a sortear bien este tipo de instancias”.