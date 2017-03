Hoyos y salida de Gastón Fernández: "Se le extrañará, fue una decisión personal-familiar"

El técnico de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, contó detalles de la abrupta salida del delantero argentino Gastón Fernández. Reveló que se tomó en cuenta su propia situación personal y familiar para salir de la U, además de manifestar que hará falta en su equipo.

“Lo de Gastón pasa porque él esté bien, que esté bien su familia. Estaba en un momento que tiene que prevalecer en este caso. La parte de poder sentirse cómodo y agusto. Cómodo en la situación a nivel familiar y eso realmente son cosas importantes en la vida, más allá de cualquier situación de contrato o económico, entonces lo hemos entendido y comprendido”, apuntó el DT azul.

“Él no deja de ser un jugador importante para la estructura deportiva de la U. En el vestuario contagia cosas positivas y es un placer haberlo tenido. Personalmente hemos tenido una relación magnifica (…) Nos debemos una comida que espero que la pague él, pero es una situación linda porque fue emotiva y muy rápida, porque esto ha ocurrido así de repente y son cosas que pueden suceder”, añadió entre bromas el entrenador argentino.

Por otra parte, y ante la supuesta reunión entre dirigentes de Azul Azul con el técnico de Huachipato, Miguel Ponce, Hoyos confesó saber de la cita, pero no sentirse incómodo por la situación.

“Lo sabía, estoy en conocimiento. En lo personal no me preocupa que se puedan juntar, lo sabía de antemano por las dudas que saliesen en cualquier situación, lo tenía conversado. Yo me junto con varias personas también, y conozco el ambiente. Por más que uno se junte con un entrenador o dirigente, no significa que vayas a traerlo y en mi cabeza no pasan esas cosas”, apuntó el entrenador de los azules.

Por último, el adiestrador no quiso dar luces del posible reemplazante de la Gata para el duelo de este fin de semana ante Palestino (domingo 18:00 horas), pero si reveló que tiene varias alternativas para el puesto.

“Su salida nos resiente de muchas formas, es un jugador importante en campo y vestuario, pero lo que pasa es que todo esto continua. Hay que manejar posibilidades de inicio, en diferentes posiciones tenemos alernativas, y jugadores a trabajar en diferentes posiciones”, sentenció el estratega.