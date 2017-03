Iván Morales aclaró su regreso con sobrepeso tras el Sudamericano Sub 20

Hace un par de semanas, el entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, indicó que el delantero Iván Morales había llegado del Sudamericano Sub 20 con sobrepeso. En estricto rigor, el DT dijo que “llegó con cuatro kilos de sobrepeso, no sé que trabajos hicieron en la Sub 20”.

Ante estos dichos que apuntaban a la forma de trabajar de Héctor Robles y de Luis Ahumada, el ariete albo aclaró la situación y señaló que fue responsabilidad de él volver en mal estado físico.

“Más que eso, fue un descuido mío y asumo la responsabilidad. Tengo que ser profesional y saber cómo funciona mi cuerpo“, sostuvo Morales en conferencia de prena este viernes, previo al clásico de este sábado ante Universidad Católica.

Al ser consultado por el fracaso de Chile en Ecuador no quiso profundizar e indicó que el Sudamericano ya es cosa del pasado y que ahora solo quiere mirar hacia adelante.

“Fue algo que ya pasó, quedamos tristes por no clasificar y ahora estamos todos pensando en el presente y futuro”, concluyó Morales.