En la U aclararon reunión con el técnico Miguel Ponce

Una reunión entre dirigentes de la Universidad de Chile y el técnico de Huachipato, Miguel Ponce, llamó la atención este viernes en un café de Ciudad Empresarial. El gerente deportivo Ronald Fuentes, y el gerente ejecutivo Pablo Silva, se juntaron a hablar con el DT en la previa del duelo que sostendrán los acereros ante Unión Española.

Con ese escenario, rápidamente esa junta generó una serie de especulaciones sobre la opción de buscar un reemplazante para el cuestionado Ángel Guillermo Hoyos. Pese a eso, el ex DT de Universidad de Concepción dijo que sólo fue una reunión de amigos.

“Me fui a juntar con un amigo del fútbol, fuimos compañeros en la Universidad de Chile, en la Selección, estuvimos dos años compartiendo todas las semanas en Concepción con Miguel Ponce, es un amigo del alma, del fútbol y la vida, y conversamos en una reunión como corresponde, de amigos, una conversación de fútbol, de todo un poco y eso es, así que ojo con las especulaciones”, apuntó Fuentes en el Centro Deportivo Azul.

“Yo quiero ser enfático, lo dije hace una semana atrás, yo voy a hacer lo más verdadero en función de lo que me corresponde, y acá no hay un tema de cuestionamiento a Guillermo. A él también se le preguntó lo mismo, y yo sabía que esto podía pasar. Si hubiesemos tenido alguna intención, no hubiesen sabido que nos hubiéramos juntado así que no hay nada más que una conversación de amigos, hemos compartido por teléfono y ahora que tuvimos la opción de estar juntos, lo hicimos”, añadió.

Por otra parte, Chilenita fue consultado el porqué Silva también estaba presente en esa reunión de amigos. Según Fuentes, los hijos de ambos son compañeros en el mismo colegio.

“Él lo conoce. Los hijos de Pablo, y de Miguel son compañeros de colegio, ellos tienen conocimiento. Pablo estaba por ahí cerca en una reunión por el tema de auspiciadores, y es por eso que también llamó, yo justo estaba ahí y le dije que pasara a saludar a Miguel”, apuntó.

Consultado sobre la posibilidad de que el Chueco pueda ser DT de los azules en el futuro, Fuentes aclaró que no piensan en eso, pero que no puede descartar tampoco la opción de lo que ocurra en el futuro.

“Reunión de amigos en función de lo que tiene que ver con Universidad de Chile, tenemos técnicos en todas las categorías, tenemos técnico en el plantel profesional, estamos conforme con lo que se está realizando, es una reunión de amigos. Después el tiempo dirá que es lo que pueda pasar, pero esto fue una reunión de amigos”, sentenció.