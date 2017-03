La Gata Fernández en su adiós de la U: "Se me cargó de más, pero no me voy por las críticas"

Rompió el silencio. Este sábado, el Gremio de Brasil confirmó la contratación del volante argentino Gastón Fernández, el cual dejó Universidad de Chile para firmar por el cuadro por dos años con opción de extender por una temporada más.

A pesar de que había optado por el silencio, la Gata habló con el sitio web de la U donde dio a conocer sus sentimientos tras dejar el club al que llegó en julio del año pasado.

“Es una decisión difícil por tener que dejar un grupo de compañeros y un entrenador que me han brindando lo mejor desde que llegaron. Las relaciones humanas y lo cómodo que me hicieron sentir hacen que la situación no sea fácil. Es una situación que no esperábamos en esta etapa del torneo, es una buena propuesta deportiva y económica para mí y mi familia. De todas formas tenemos entendido que fue una buena salida para ambos”, explicó el volante trasandino.

A su vez, la Gata aprovechó la oportunidad para enfrentar los rumores que hablan de que su salida de Universidad de Chile a Gremio se debe especialmente por las crítica negativas que ha recibido de parte de la hinchada azul por su rendimiento en las últimas semanas.

“Seguramente se me cargó de más pero mi decisión de irme no pasa por ahí. Puede haber un mínimo porcentaje. De haberme ido por esa situación creo que no hablaría bien de mi por el compromiso con mis compañeros. No me voy por eso; soy futbolista y las críticas están en todas partes del mundo”, complementó.

Para finalizar, el volante envió un mensaje para los fanáticos que siempre lo apoyaron. “Para mi ha sido un placer ser parte de esta institución que es muy grande; que siempre acompaña. Que un porcentaje mínimo de hinchas quiera hacer sentir lo contrario, eso no pasará. Me voy con un muy buen recuerdo”, concluyó.