Justo Villar vuelve a preocupar a Colo Colo tras lesión de rodilla

Minuto 77 del compromiso y el portero de Colo Colo, Justo Villar, sufre un fuerte choque con Santiago Silva y quedó tendido en el suelo. El cuerpo médico se acercó para comprobar la lesión del paraguayo y solicitaron el cambio de manera inmediata.

El golero de 39 años se retiró en camilla ya que sufrió una lesión en la rodilla izquierda, situación que genera preocupación en el cuerpo técnico, ya que no se descarta una lesión de ligamentos cruzados.

Colo Colo da un golpe letal a la UC, le saca 10 puntos y es el exclusivo líder del Clausura

El Cacique derrotó por 2-0 al bicampeón del fútbol chileno y prácticamente lo sacó de la lucha por el título. Los goles fueron de Esteban Paredes y Andrés Vilches.

De confirmarse la lesión del paraguayo se podría perder el resto del torneo de Clausura. Cabe consignar que el guaraní ya sufrió una lesión el semestre pasado, que lo dejó cerca de tres meses fuera de acción.

“Lo de Justo es una desgracia, estuve hablando con él, pero le di ánimo”, dijo el entrenador del Cacique, Pablo Guede.

“Espero que no sea tan grave, no quiero ni pensarlo, no merece esto otra vez, por lo que trabajó para estar aquí de nuevo, no se lo merece”, añadió.

Este domingo, el cuerpo médico albo va a evaluar a Villar y con exámenes van a determinar cuánto tiempo estará fuera de las canchas.