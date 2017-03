La molestia de Vitamina Sánchez tras empate con Wanderers: "Estamos calientes"

Terminada la primera mitad en el estadio Sausalito, Everton vencía 2-0 a Wanderers. Parecía que el “clásico porteño” estaba definido luego de un gran nivel mostrado por los ruleteros. Pero la segunda mitad fue todo lo opuesto y el equipo viñamarino “desapareció” de la cancha ante los caturros que fueron capaces de empatar el encuentro 2-2.

Pablo Vitamina Sánchez, entrenador de Everton, se mostró preocupado por el nivel mostrado en la segunda mitad por sus dirigidos, que dejaron escapar la victoria.

“Estamos calientes. Nos fuimos al descanso 2-0 arriba y no fuimos capaces ni inteligentes para sostenerlo ni incrementar la diferencia. Llegó el descuento, en una jugada donde cometimos varios errores y después vino el golazo de Wanderers para empatar. Después se hizo un partido feo, de ida y vuelta. Lo pudimos ganar nosotros y ellos“, aseguró el estratega argentino al CDF.

“El rival empujó y nosotros el primer gol de ellos nos golpeó. Después se hizo un partido raro, queríamos ganar con armas que nos son propias de nosotros, por eso nos costó. La idea es sostener lo de la primera parte por más tiempo y tenemos que darnos cuenta que esto no se termina hasta que pita el arbitro”, añadió Sánchez.

Publimetro.cl

En un partidazo, Wanderers rescató el empate ante Everton en el clásico porteño

Los viñamarinos ganaban 2-0 en Sausalito con doblete de Raúl Becerra, pero los verdes reaccionaron en el complemento y se llevaron la paridad.

Además, el ex DT de O’Higgins se molestó por la identidad de Everton en la segunda mitad, que retrocedió sus líneas, renunció al juego asociado y apostó por los pelotazos.

“En definitiva queremos un equipo protagonista, que no dude, que no sea timorato. Era el equipo del primer tiempo y el segundo fuimos lo opuesto. Debemos seguir trabajando para que no nos pase esto. Los cambios no rindieron mucho tampoco, pero es una luz de alerta”, señaló.

El entrenador también tuvo palabras para Jorge Osorio, a quien le cuestionó algunas decisiones en el “clásico porteño”.

“Me quedaron dudas de su arbitraje en el primer tiempo. Igual hay que verlo, sino sería injusto con Osorio, pero sí me quedaron dudas de si fue bueno”, sentenció Sánchez.