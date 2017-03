Justo Villar entregó detalles de su lesión y agradeció gesto de Cristopher Toselli tras el clásico

Aunque Colo Colo ganó con bastante contundencia el clásico ante Universidad Católica, hubo una situación que dejó bastante preocupado al cuerpo técnico y a los hinchas albos. Durante el segundo tiempo el encuentro, el portero Justo Villar salió del área para jugar un balón cuando sintió un dolor en su rodilla que le impidió terminar el duelo. La molestia fue tan fuerte que el portero tuvo que ser retirado del campo de juego en camilla.

Debido a la cara de sufrimiento de Villar, el primer diagnostico no era tan bueno. Pero no el paso de las horas, el arquero comenzó a tener una respuesta positiva de su rodilla. “Es bastante menos de lo que pensamos. Es la rodilla que veníamos recuperando. Yo estoy contento por la evaluación que pueda tener. Me siento mucho mejor, la verdad es que hoy amaneció mucho mejor, con mucho menos dolor e incluso puedo apoyar, cosa que ayer no podía hacer, entonces estamos contentos con eso”, afirmó el portero a 24 horas.

Aunque prefirió no entregar detalles concretos del golpe que sufrió, Justo Villar sí tuvo palabras para analizar el momento en que lo pilla este inconveniente. “Nunca es un buen momento para una lesión, no queda otra que aceptarla y recuperarse lo más pronto posible. El club se encargará de decir lo tiempos y plazos que tenemos y detallar lo que fue la lesión”, sostuvo el portero.

Para finalizar, Justo Villar decidió hacer público un encuentro que tuvo con el portero de Universidad Católica, Cristopher Toselli, una vez terminado el encuentro. “Toselli se acercó cuando terminó el partido, no es fácil después de perder y por sobre todas las cosas se notó lo gran deportista que es”, agradeció el paraguayo.

El parte médico

Horas más tarde, el cuerpo médico de Colo Colo emitió un comunicado para dar a conocer la gravedad de la lesión del portero paraguayo y confirmaron un esguince de rodilla, aunque no estimaron, tiempo de recuperación.

“El jugador Justo Villar sufrió una contusión Osteocondral y un esguince de rodilla izquierda razón por la cual deberá someterse a un tratamiento de rehabilitación médico-kinésico. El tiempo de recuperación es variable dependiendo de la evolución que presente el jugador”, indica el parte.

En primera instancia se estima que Villar tenga un mes de recuperación.