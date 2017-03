Nicolás Córdova reconoció que puso el cargo a disposición y no le aceptaron la renuncia

El técnico de Palestino, Nicolás Córdova, reconoció que su cargo está a disposición de la dirigencia, luego de la derrota por 3-1 ante Universidad de Chile, que dejó a los árabes como colistas del Torneo de Clausura 2016-2017 con un solo punto.

“Es difícil, porque, obviamente, después de un muy buen año, uno espera ratificar lo que hizo y cuando pasan este tipo de cosas uno se cuestiona. Los dirigentes lo saben: yo no estoy acá por dinero, estoy porque me gusta y me apasiona y ellos saben que en el momento que ellos lo estimen, nosotros estamos en disposición de asumir la decisión que ellos estimen. Mi cargo está a disposición desde el día miércoles y hoy se los repetí”, dijo.

El ex volante añadió que “al final, esto es fútbol y el método es indiferente a los resultados”. “La autocrítica, obviamente, es tremenda en muchos aspectos. Lo que más no ha faltado es leer que estos jugadores no son los mismos del año pasado”, añadió.

Para Córdova, “se nos agotó el margen por el descenso y eso te cambia todo el panorama, sin duda que con ganas estoy, pero con menos energías y de alguna parte tendrán que salir”.

Respecto al partido “se mejoró respecto a lo que veíamos haciendo, el primer tiempo estuvo equiparado. Hasta el 3-1 el partido estuvo vivo y después del tercer gol la U hizo valer su peso y congeló el partido y nos durmieron con la pelota en el juego se dio un paso adelante respecto a lo mal que estábamos jugando”.

“Nos vamos con el mal sabor de la derrota y más pensando que en cinco fechas no hemos podido ganar”, remató.