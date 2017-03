Toselli y el debut de la UC en la Libertadores: "Si no estamos al cien podemos pasarlo muy mal"

En Universidad Católica abunda el silencio tras la dura caída sufrida ante Colo Colo en el estadio Monumental, sin embargo uno de los pocos que sacó la voz fue el arquero Cristopher Toselli, quien dejó en claro el pesar que vive el camarín cruzado, aunque remarcó que la proximidad del debut en la Libertadores obliga a no perder tiempo en lamentos.

“Estamos afectados por esta nueva derrota, no se pudo, estamos tristes, pero aquí no hay tiempo para lamentos, tenemos que dar vuelta la página rápido y pensar en la Copa Libertadores”, expresó el hombre que portó la jineta de capitán en la UC en el clásico ante el Cacique, quien además subrayó que de la crisis se sale con “trabajo. Acá no hay otra palabra ni otra estrategia. Seguiremos trabajando para revertir esta situación”.

Ante la oportunidad de revancha que representa el torneo continental, instancia en la que debutarán este martes ante el Atlético Paranaense en calidad de visita en Curitiba, el seleccionado nacional planteó que “estamos en dos campeonatos aparte, lo de la Copa es totalmente distinto, por eso hay que dar vuelta la página rápido”.

Por lo mismo, el meta de 28 años estableció que “estamos afectados, estamos dolidos, pero no hay tiempo para lamentarse, el martes tenemos un partido muy importante en el que si no estamos al cien podemos pasarlo muy mal”.

Consultado por si el mal arranque cruzado en el Clausura puede llevar al equipo estudiantil a rendirse en la lucha local para priorizar el ámbito internacional, el arquero de la Franja declaró que “somos un equipo grande, lo más grande sería abandonar el campeonato, pero no lo haremos así, tenemos jugadores de categoría y vamos insistir, insistir hasta que el resultado llegue”.

Además, Toselli defendió al delantero uruguayo Santiago Silva, quien lleva cinco partidos oficiales completos jugados por la UC sin poder anotar. “Es un jugador de mucha calidad, de mucha experiencia, de mucha jerarquía, para el camarín es un gran aporte, nosotros confiamos ciegamente en él, los goles van a llegar, hay que insistir. No hay que culpar a nadie acá, todos vamos a sacar esto adelante”, manifestó.