Buonanotte olvida el mal momento de la UC y apunta a la Libertadores: "Es un nuevo comienzo"

Un inicio de pesadilla ha tenido Universidad Católica en este 2017. El equipo precordillerano suma cuatro derrotas consecutivas en cinco fechas jugadas en el Torneo de Clausura y se ubica en la penúltima posición.

En el último partido, el elenco dirigido por Mario Salas sufrió un duro golpe al caer 2-0 ante Colo Colo, en un encuentro que pudo haber significado el inicio de la remontada para los cruzados. Eso sí, en la UC confían en cambiarle la mano al semestre en su debut de Copa Libertadores ante Atlético Paranaense, club al que enfrentarán este martes en Curitiba.

Diego Buonanotte, uno de los grandes valores cruzados en el Apertura 2016, se refirió al encuentro ante el equipo brasileño.

“Atlético Paranaense es un equipo que tiene grandes jugadores, pero tenemos que pensar en nosotros. El técnico ya nos habló del rival y ahora tenemos que concentrarnos en lo que haremos como Universidad Católica. Mañana tenemos un nuevo comienzo en Copa Libertadores, es algo súper importante y vamos con la esperanza a full. Gracias a Dios tenemos revancha rápida, luego del clásico. Fue duro lo que vivimos en el Monumental. Dios quiera que iniciemos este campeonato de la mejor forma”, aseguró el argentino en el aeropuerto antes de viajar a Brasil.

“Sabemos que está dentro de las posibilidades perder, no iniciamos el Clausura como queríamos, hicimos las cosas mal, pero tenemos la revancha de mañana para dejar atrás las cosas malas que hicimos en el torneo. Vamos a intentar ganar. Nos ha tocado un grupo demasiado complicado, pero nosotros confiamos en lo que podemos hacer”, añadió.

Sobre los brasileños, el Enano expresó que “sabemos que es un gran rival, que juegan muy bien y además en un terreno sintético, lo que es algo nuevo para nosotros. Acá no hay excusa, tenemos que hacer las cosas bien. Las cosas no se han dado, en el fútbol se dan estas situaciones, pero tenemos la revancha de mañana y lo que pasó ya no se puede cambiar”.

“Tenemos que traernos un buen resultado desde Brasil. Ahora estamos enfocados en Copa Libertadores, ya el fin de semana pensaremos en el Torneo Nacional”, añadió el ex River.

El debut copero de la UC ante el Furacão será en el Arena da Baixada a partir de las 21:00 horas.