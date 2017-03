La autocrítica del Quili Vilches en la U: "A veces tomo riesgos que no debería"

Universidad de Chile logró su segundo triunfo en el Torneo de Clausura ante Palestino, que lo ubica en la séptima posición, con siete unidades. El equipo laico mostró una mejora en su juego, pero los errores defensivos volvieron a repetirse y otra vez tuvieron a Christian Vilches como protagonista.

Quili tuvo un error en la comunicación con Johnny Herrera, que le costó el gol de Mauro Caballero para poner el 1-1 parcial.

“A mi juicio me hacen falta ante Palestino, me dan un empujón que provoca el choque con Johnny Herrera y no sé qué se vio por televisión, pero yo siento el empujón por atrás. Me pareció falta“, aseguró el ex Colo Colo a radio Cooperativa.

A pesar de defender su error, Quili fue autocrítico por su nivel mostrado desde que arribó a la U, siendo uno de los jugadores más cuestionados por los hinchas universitarios. “A veces tomo riesgos que no debería y que han terminado en ocasiones de gol y otras veces hemos perdido partidos“.

Además, el defensa nacional agradeció el apoyo que le entregó Ángel Guillermo Hoyos, quien aseguró que Vilches es el “mejor jugador” de la U. “Es el respaldo que uno quiere siempre de un entrenador y eso se agradece profundamente“.

El ex Audax Italiano también habló de la posibilidad de ser campeón del Clausura y aseguró que los seis puntos de diferencia con el líder Colo Colo no sentencian el torneo. “Todavía quedan 10 fechas. Ellos sacaron varios puntos de ventaja, pero nos quedan partidos contra ellos y 10 fechas aún, queda mucho campeonato todavía. Es latero ofrecer ciertas cosas a los hinchas, cuando quieren resultados. Nosotros queremos lo mejor para el equipo, dejar a la U en lo más alto. Para eso estamos trabajando”.

El próximo encuentro de Universidad de Chile es ante Audax Italiano el próximo domingo 12 de marzo.