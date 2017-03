Felipe Campos y el momento de Colo Colo: "Hemos sido el mejor equipo del fútbol chileno"

Felipe Campos ha tenido un buen inicio de 2017. Luego de su llegada a Colo Colo a mediados del año pasado, el defensor, quien tuvo poca continuidad en 2016, ha sido titular en los últimos dos partidos de los albos en el Torneo de Clausura.

El ex Palestino, quien fue estelar ante Deportes Temuco y contra Universidad Católica en el último encuentro, se mostró entusiasmado con el inicio de campeonato del Cacique, aunque aseguró que no deben confiarse.

“Soy de la idea de ir partido a partido, no mentiría que hemos sido el mejor equipo del fútbol chileno, pero eso (el favoritismo) se va viendo partido a partido. Soy súper humilde y tengo mucha confianza de ir partido a partido”, reveló Campos a radio Cooperativa.

“Hemos andado súper bien, pero nunca nos hemos confiado. El trabajo que estamos haciendo ha sido excelente y va de la mano con las ganas que tiene de jugar el equipo. El `profe´ (Pablo Guede) nos da las herramientas para enfrentar el partido de mejor manera”, agregó el ex seleccionado sub 20.

Además, Campos se refirió a la posición que ha ocupado en Colo Colo, como central en línea de tres defensores, a pesar de que su puesto natural es de lateral.

“Con Pablo ocupé varias veces esa posición, él tiene dos o tres puestos por jugador. No cambia mucho la función, sí el tema por el perfil, pero soy defensor y por eso lo hice de buena manera. Me gusta la marca y como stopper no atacas tanto”, sentenció.