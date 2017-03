Mora, el sucesor de la Gata: "El profe me eligió y no queda más que aprovechar"

Felipe Mora fue el elegido del técnico Ángel Guillermo Hoyos para reemplazar a Gastón Fernández en el esquema de la Universidad de Chile. El delantero comenzó de puntero en el duelo ante Palestino del pasado domingo, pero poco a poco se fue acomodando al funcionamiento de los azules para tener una jornada brillante.

Y es que el ex Audax Italiano anotó dos tantos en el Estadio Nacional, y convirtió sus primeros goles del torneo de Clausura 2017, celebrando la decisión de su técnico por elegirlo para hacer olvidar a la Gata.

“El Profe es el que analiza durante la semana y que bueno que me eligió a mí, y no queda más que aprovecharlo no más. Es importante convertir no me había tocado así que feliz. Veníamos de partidos muy buenos y no podíamos ganar, por suerte hoy se pudo dar”, analizó Mora.

“Me tocó jugar la primera fecha, después me tocaba entrar pero con trabajo durante la semana, hoy se me pudo dar la oportunidad y creo que la aproveché (la oportunidad entregada)”, añadió el ariete de 23 años.

Por otra parte, Mora se refirió a un posible despegue de rendimiento que pueda tener la U en el resto del campeonato, destacando que esa victoria ante los árabes pueda servirles de cara al resto del certamen.

“Esperemos, veníamos de partidos buenos y no podíamos ganar, hoy se pudo dar y subimos en la tabla así que esperemos que esto no pare. Necesitábamos un triunfo y por suerte hoy se pudo convertir, porque Palestino es un gran rival”, sentenció.