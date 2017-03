Alexis se gana todas las críticas tras su risa en plena humillación del Arsenal

Un gesto que recorrió el mundo: En plena humillación, y cuando el Bayern Munich sentenciaba su victoria 5-1 sobre el Arsenal por Champions League, Alexis Sánchez fue captado sentado en el banco de suplentes riéndose, lo que fue interpretado como una burla por los medios ingleses.

Cuando el duelo estaba definido y el chileno recién había sido sustituido, las cámaras de la transmisión lo enfocaron riéndose sentado en la banca junto a Petr Cech, lo que fue asumido como una ironía a lo que estaba pasando en la cancha.

Is he smiling at the end?!? pic.twitter.com/Cblp8fvgCW

— Harry (@HarryCFC_) 7 de marzo de 2017