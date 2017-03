Vilches asume culpas en la U: "Nos hemos turnado para cometer errores con Jara"

El defensa de Universidad de Chile, Christián Vilches, salió al paso de las críticas por su nivel en la cancha. El Quili reconoció haber cometido errores, pero que tanto él como su compañero en la zaga (Gonzalo Jara), están tratando de afiatarse en el terreno de juego.

“Desafortunadamente, aparentemente nos hemos turnado para cometer ciertos errores (con Jara). Pero estamos trabajando para dejar eso atrás y comenzar a jugar partidos perfectos en la parte defensiva. Tenemos un juego que es tratar de salir jugando la mayoría de las situaciones. Estamos expuestos a esos errores”, comentó Vilches a radio ADN.

“Lógicamente te incomodan (las críticas), te duelen. Igual uno tiene que ser autocrítico y saber que las críticas estaban totalmente justificadas. Si bien no fue una semana tranquila, gracias a Dios pude revertir esta situación y poder enfocarme en el equipo y ser un aporte”, añadió el defensor.

Por otra parte, el zaguero universitario se refirió a la reprobración que existe del hincha azul por su pasado en Colo Colo, y pidió tiempo para demostrar de que puede subir su nivel en el equipo laico.

“Estoy un poco cansado que saquen a relucir ese tema (Colo Colo). Para mí está totalmente olvidado, mi ex equipo es Atlético Paranense no Colo Colo. Sé que quizás no he estado a la altura de lo que se esperaba. He tenido errores puntuales que han llevado a pensar así. Es parte de, pero tengo la tranquilidad de que he hecho todo lo que está a mi alcance”, sentenció el futbolista de 33 años.