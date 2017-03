Héctor Tapia: "Mientras no salga un proyecto interesante y serio no voy a dirigir"

Dentro de los cesantes ilustres del fútbol chileno sobresale el nombre de Héctor Tapia. Con 39 años y un título de Primera División en su registro, Tito emerge como uno de los entrenadores con mayor proyección en el fútbol chileno, sin embargo, de momento, está sin trabajo y sin apuro por volver a dirigir.

“Me encuentro disfrutando a la familia, disfrutando de este momento y preparándome para lo que pueda venir a futuro”, comenta el director técnico campeón con Colo Colo en el torneo de Clausura 2013-2014 al referirse a presente lejos del fútbol profesional.

Desde su amarga salida de Everton de Viña del Mar en septiembre de 2016, cuando fue despedido por los malos resultados, el ex delantero no ha vuelto a hacerse cargo de un plantel, pese a contar con algunas opciones. Medio Oriente golpeó su puerta, pero Tapia optó por no moverse a Asia.

Por ello el otrora goleador de Colo Colo y Universidad Católica, entre otros equipos, remarca que no tiene prisa por volver a tomar el mando de un equipo. “Mientras no salga un proyecto interesante y serio no voy a dirigir, prefiero esperar por algo bueno, no estoy apurado por dirigir“, aclara.

Tapia piensa en su futuro / Photosport

Eso sí, el joven estratega deja en claro que no está totalmente alejado de la actividad, pues pese a no estar dirigiendo, continúa realizando labores vínculadas al fútbol. “Siempre está eso de perfeccionarse, siempre está el fútbol bien presente, siempre estoy viendo partidos, siempre conversando sobre la actividad. Todo eso es parte del trabajo”, expresa.

En otro asunto, en su calidad de ex artillero y ex técnico del Cacique, Tito celebra el buen presente que atraviesa Esteban Paredes, a quien tuvo en su plantel campeón en 2014. “Es extraordinario, está haciendo lo que uno espera de cada goleador. Se le ve bien, se le ve cómodo en el juego, muy bien físicamente. Está en un momento impecable”, comenta.