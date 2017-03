"Hasta Pablo Guede se ha sorprendido por lo enfermo que soy por el fútbol"

Con 32 años, la madurez parece haber llegado a la vida de Julio Barroso. El defensa de Colo Colo dejó atrás las polémicas y actualmente se dedica a hacer noticias dentro de la cancha, donde ha sido uno de los mejores jugadores de los albos en este arranque de campeonato.

La pasión que el zaguero pone al interior del campo de juego, no solamente queda ahí. Este miércoles, el argentino asistió a conferencia de prensa donde comentó su amor por la actividad que practica. “Me gusta el fútbol, quizás demasiado. Ni les cuento la cara de mi señora cada vez que llego a la casa y hablo de fútbol y de tácticas. Disfruto mucho esta profesión especialmente porque ya se acerca la etapa donde tengo que pensar en el futuro”, confesó el jugador.

Pero las palabras del experimentado defensa no sólo quedaron ahí puesto que hasta citó algunas palabras de Diego Simeone, actual entrenador de Atlético de Madrid, para así explicar su forma de entender la vida. “Creo que hasta Pablo (Guede) se ha sorprendido con lo enfermo que soy por el fútbol. Creo que con un trabajo dedicado, las cosas se logran. Me encanta que el jugador sea dedicado en este trabajo; que vea videos, se cuide en la parte nutricional, en el descanso. Tuve como entrenador al Cholo Simeone en Racing y él decía que las pequeñas cosas hacen las grandes cosas”, comentó Barroso.

Para finalizar, el defensa de Colo Colo confesó que la cercanía del retiro lo hizo acercarse a los jóvenes del equipo. “Lo importante es que yo pueda transmitirle esas cosas a alguien en un futuro. Eso es lo que trato de hablar con Claudio (Baeza), Matías (Zaldivia), Fernando (Meza), que son la próxima generación de jugadores del club. Lo único que quiero es cuando me retire de Colo Colo, les vaya bien. No me interesa que cuando yo no esté digan ya no hay defensas con Barroso. La humildad de un jugador es tener la capacidad de entregar al que sigue lo mejor para que defienda al equipo que tanto quieres”, concluyó el argentino.